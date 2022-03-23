طقس سيئ يضرب الإسكندرية.. تساقط أمطار ثلجية وهبوب رياح وإعلان الطوارئ

شهد طقس مدينة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، تساقط حبات الثلج في منطقة وسط، وذلك مع استمرار تساقط الأمطار بغزارة شديدة على أنحاء المحافظة في طقس غير مستقر، وتوقعات باستمرار هذه التقلبات خلال الساعات المقبلة.

وقرر محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، تعطيل الدراسة اليوم في جميع المدارس، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

تساقط الثلج في الإسكندرية

ورغم انتهاء فصل الشتاء رسمياً، إلا أن الثلج تساقط اليوم في الإسكندرية، واستمر تساقط الأمطار بغزارة وإعلان حالة الطوارئ في المحافظة.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في المحافظة، إن الإسكندرية شهدت تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة وثلجية في بعض المناطق منذ الساعة الثالثة والنصف صباحا علي مناطق المحافظة المختلفة، وذلك طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية أول أمس بسقوط أمطار متوسطة الشدة، وتزيد شدتها مع تقدم ساعات النهار، خاصة على شمال المحافظة، وذلك على فترات متقطعة كما تصل سرعة الرياح من 50 إلى 60 كم /ساعة.

انتشار سيارات سحب مياه الأمطار في الشوارع

وأضاف «نافع»، أنه تفقد تمركزات السيارات أسفل كوبري كليوباترا وأمام فندق آزور وسيدي جابر وشارع النقل والهندسة وشارع فوزي معاذ وميدان فيكتور عمانويل، مؤكدًا استمرار رفع درجة الاستعداد منذ صباح يوم أمس من سيارات ومعدات وفرق طوارئ الشركة بمناطق المحافظة المختلفة، وذلك حتى استقرار موجة التقلبات الجوية.