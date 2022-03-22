مصرع 3 أطفال في حريق شرق الإسكندرية: «أبوهم توفى قبل 3 شهور»

لقي 3 أطفال مصرعهم في حريق داخل شقتهم بمنطقة «خورشيد»، شرق الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد 3 شهور فقط من وفاة والدهم، الأمر الذي سبب صدمة كبرى لوالدتهم، التي فقدت زوجها وأبنائها الثلاثة، مما تسبب في سقوطها على الأرض مغشياً عليها، فور علمها بالحادث.

إخطار أمني باندلاع حريق داخل شقة في خورشيد

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة المنتزه ثالث، يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية في شارع «أبو عبيدة بن الجراح»، أمام مسجد «الشهيد العوايد»، بناحية «عزبة النخل»، التابعة لمنطقة «خورشيد»، بدائرة حي المنتزه.

وعلى الفور، توجه رجال الحماية المدنية، برفقة عدد من سيارات الإسعاف إلى محل البلاغ، حيث تبين وجود 3 جثث متفحمة لثلاثة أطفال أشقاء، بالإضافة إلى حالة إغماء لوالدتهم.

فريق إغاثة من تضامن الإسكندرية

ووردت إشارة إلى مديرية التضامن الاجتماعي في الإسكندرية، حول الحادث من غرفة عمليات المحافظة، وعلى الفور، وجهت الدكتورة ماجدة جلالة، مدير المديرية، مسؤول الإغاثة، مريم رفعت، وفريق الإغاثة بإدارة المنتزه الاجتماعية، والمكون من ناصر محمد، ومحمد رضوان، ووليد عيسى، وشيماء خميس، وإلهام محمد، بالتوجه إلي موقع البلاغ للمعاينة والحصر.

أسماء الأطفال المتوفين في حريق الإسكندرية

وبحسب بيان لمديرية التضامن الاجتماعي، منذ قليل، فقد تبين نشوب الحريق في شقة بالدور الرابع، أثناء تواجد ربة المنزل في عملها، وتٌدعى «سعاد عبد السلام عوض»، 36 سنة، وتبين أن زوجها توفى منذ 3 شهور، واندلع الحريق حال تواجد أبنائها بمفردهم في المنزل، وهم «رقية مجدي» 9 سنوات، و«خديجة مجدي» 6 سنوات، و«زينب مجدي» 6 سنوات.

نقل الأم للمستشفى لإصابتها بحالة إغماء

وتبين إصابة الأم بصدمة شديدة، فور علمها بالحادث، تسببت في سقوطها على الأرض مغشياً عليها، وتم نقلها إلى مستشفى الميري للعلاج.

وأكدت التضامن الاجتماعي أن الحريق التهم الشقة بالكامل، فيما يجري متابعة حالة الأم بالمستشفى، والتنسيق مع الجمعيات الأهلية للمساعدة في إصلاح الشقة بعد الحريق، وتقديم بعض الأجهزة والأثاث.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتجري النيابة والبحث الجنائي المعاينة لكشف أسباب وملابسات الحريق.