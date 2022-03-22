تعطيل الدراسة في الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية غدا

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غداً الأربعاء 23 مارس، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية «طلاب ومعلمون» بنطاق المحافظة، نظرا لسوء الأحوال الجوية.

إجازة استثنائية

وأصدر المحافظ، تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5 %، وكذلك الموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية، إجازة استثنائية غدا الأربعاء 23 مارس.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.

مواجهة تداعيات الطقس السيئ

يأتي ذلك، حفاظا على سلامة المواطنين، وفى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية، لاتخاذ جميع التدابير اللازمة، والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا على سلامة المواطنين.