«كل نقطة بتفرق» احتفالية اليوم العالمي للمياه 2022 في الإسكندرية

شهد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، فعاليات احتفالية الإسكندرية باليوم العالمي للمياه 2022 تحت شعار «كل نقطة بتفرق»، وذلك في مكتبة الإسكندرية، بحضور اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي، والمهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومديري المديريات والأجهزة التنفيذية.

تحسين نوعية وجودة المياه

وخلال كلمته، ثمّن محافظ الإسكندرية الدور الذي تقوم به الدولة المصرية في ظل توجيهات القيادة السياسية، والسعي المستمر للحفاظ علي الموارد المائية وتحسين نوعية وجودة المياه، إلى جانب تنمية موارد مائية جديدة، ورفع كفاءة منظومة الري المصرية.

وأوضح أن اليوم العالمي للمياه يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة و«رؤية مصر 2030»، ويُعد فرصة جيدة لرفع الوعي بجميع الأمور المتصلة بالمياه، وإلهام الآخرين لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أهم التحديات التي تواجه مصر حالياً، وهي نُدرة المياه، التي تأتي نتيجة لأسباب وعوامل طبيعية وبشرية.

ثقافة ترشيد الاستهلاك وتوعية المواطنين

وأكد «الشريف» أهمية الجهود التي تبذلها المحافظة لتحسين خدمة المياه والصرف الصحي للمواطنين، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري ووزارة الإسكان، متمثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة.

وأشار إلى أن الرؤية التنموية للمحافظة تنعكس من خلال التعاون مع جميع الجهات التنفيذية المعنية، من أجل نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك، وتوعية المواطنين بالخدمات والمجهودات التي تقوم بها الدولة، بهدف ضمان وصول مياه صحية لكافة المواطنين، وغرس ثقافة المشاركة ومسئولية الجميع في الحفاظ على المياه وشبكات الصرف الصحي، وتعديل السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها بعض المواطنين في استهلاك المياه.