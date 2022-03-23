لميس جابر: «الرئيس عبارة عن كتلة مشاعر.. وهو اللي عمل يوم المرأة»

قالت المؤرخة والدكتورة لميس جابر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي إنسان جميل وتحدث معها كأنه شخص من عائلتها، وقال لها إنه يرسل لها دائما السلام، مواصلة: «الرئيس عبد الفتاح السيسي إنسان عبارة عن كتلة مشاعر ومن قلبه، وفرحان بالناس، وكان بيعاملنا على أننا ناس من عيلته، وكان سعيدا بينا أكتر ما إحنا كنا سعداء به وقالي شرفتينا يا أفندم، هو بني آدم مش ممكن، وأنا انبسطت أوي أوي، هو إنسان صادق بلا ادعاء وبيتكلم من قلبه، الرئيس هو اللي بدع يوم المرأة كان زمان المحافظين هما اللي بيكرموا الأم المثالية».

وأضافت «جابر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع مساء اليوم الأربعاء، على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنها لم تعد تكتب قصصا لأنها لم تعد قادرة على الجلوس على المكتب فترات طويلة.

ضرورة وجود احترام في الشارع

وأوضحت أن الاحترام عند الأطفال يتم اكتسابه من الصغر وليس تعليمه في سن كبيرة، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث اليوم عن صدور بعض السلوكيات السيئة من الرجال تجاه السيدات، وضرورة محاربة هذه السلوكيات، مؤكدة ضرورة وجود احترام في الشارع من قبل الرجال تجاه السيدات والفنادق وأماكن العمل والشارع والأماكن المختلفة في الدولة.

السيسي يكرم الأمهات المثاليات

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عددا من السيدات خلال احتفالية يوم المرأة، بحضور السيدة انتصار السيسي، وسط حضور رموز مختلفة من المجتمع.