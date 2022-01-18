لميس جابر تكشف تفاصيل أول لقاء مع الفخراني: عزمني على تذكرة مسرح بشلن

كشفت الدكتورة لميس جابر، تفاصيل أو لقاء بينها وبين زوجها الفنان القدير يحيى الفخراني، إذ قالت «أنا كنت في سنة أولى طب، وإسعاد يونس كانت في الثانوية العامة، وكانت تجمعهما صداقة في هذا الوقت، طلبت مني أنها تيجي تشوف الكلية عشان تشوف المشرحة، أنا رفضت في البداية أدخلها المشرحة عشان متخافش، قولت أدخلها المتحف بتاع الكلية وهو فيه أعضاء بشرية لكن محنطة»، لكن رد فعل إسعاد يونس وقتها : « إيه ده .. هو ده يخوف بقى ؟».

إسعاد يونس لم تخشَ دخول المشرحة أو متحف كلية الطب

وأضافت «جابر»، خلال حوارها في برنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، على قناة «دي إم سي»، أنها قامت بإدخال إسعاد يونس لغرفة المشرحة، « قالت وقتها إيه اللي بتعموله هنا بقى، وبتعملوا إيه، عرفتها كل حاجة ووريتها كل حاجة وفي الآخر قالت بس كده، هو ده يخوف؟»، معلقة: « كانت غريبة جدا، مخفتش لا من المشرحة ولا من المتحف، ولا كأنها هنا»، فيما علق يحيى الفخراني ضاحكًا: «كانت جبلة».

مشاهدة مسرحية «الناس اللي في السنة الثامنة»

وتابعت: «وإحنا ماشيين وخارجين شوفنا إعلان أن فيه فرقة طب عين شمس المسرحية عاملة مسرحية اسمها (الناس اللي في السنة الثامنة)، إسعاد يونس قالت لي هو عندكم فرقة تمثيل في الكلية ولا إيه، قولتلها مش عارفة، قرينا الإعلان كويس وروحنا المسرحية، لاقيت يحيى الفخراني هناك، قعدت يشبه عليا وقالي أنتي معانا في الكلية يا اسمرانية ياللي لابسة نظارة انتي، قولتله أه، قطع لنا تذكرين بـ 10 قروش، كل تذكرة بـ شلن، ودخلنا نتفرج على المسرحية والرواية اللي بتتقدم».

جبت أمي مِحرم في تاني مقابلة لي مع يحيى الفخراني

وتابعت: «شوفنا الفصل الأول والثاني وخوفنا الشباشب ترن في البيت، وروحنا واتفقنا اننا نيجي نكملها في يوم تاني، وجبت أمي محرم معانا»، فيما رد يحيى الفخراني: «طبعا فاكر الموقف ده، أنا اللي بدفعه مش بنساه، كنت برسم عليكي، هو أنا هدفع لأي حد برضوا ؟».