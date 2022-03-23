أعلنت مؤسسة حياة كريمة، وصول قوافل «وصل الخير» لعدد من المحافظات، تمهيدا لتوزيعها خلال الأيام المقبلة، إذ جرى وصولها لـ: «مركز إسنا والقرنة بمحافظة الأقصر، مركز أبو المطامير وكوم حمادة بمحافظة البحيرة، مركز ديرمواس بمحافظة المنيا، ومحافظة السويس، محافظة دمياط، ومحافظة قنا، ومركز أسوان، مركز ادفو، مركز كوم امبو، مركز نصر النوبة، ومركز دراو بمحافظة أسوان».

توزيع كرتونة رمضان 2022

وذكرت المؤسسة في بيان سابق لها، أن فرق الرصد الميداني التي تتبعها، بدأت في تحميل الشاحنات؛ استعدادا لتخزينها، تمهيدا لتوزيعها، بكافة محافظات الجمهورية، على المستحقين في عدد من محافظات الجمهورية كمرحلة أولى ضمن حملة المليون كرتونة، وهي محافظات: «البحيرة، بني سويف، الشرقية، كفر الشيخ، المنيا»، وذلك بالتعاون مع المتطوعين بالمؤسسة.

توزيع كراتين «قوافل الخير» في القرى

كما أشارت «حياة كريمة» إلى وجود تنسيق فيما بينها مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من أجل توحيد جهودهم، أثناء توزيع كراتين «قوافل الخير»، من أجل ضمان عدم تكرار التوزيع بذات القرى، فضلا عن ضمان وصول المساعدات للمستحقين بشكل عادل؛ إيمانًا من المؤسسة بدورها المجتمعي تجاه المواطنين الأكثر احتياجا في مختلف محافظات الجمهورية، وفي إطار الشراكة مع الجهات المعنية من شركاء النجاح لتوفير كافة سبل الحياة الكريمة والوقوف بجانب المواطنين.

ويذكر أن المبادرة الرئاسية التي أطلقها رئيس الجمهورية، تستهدف توزيع كراتين قوافل وصل الخير، من أجل تقديم المساعدات الغذائية بالمحافظات كافة، بهدف التسهيل والتخفيف عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، والفئات الأكثر احتياجا، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ضمن حملة «المليون كرتونة»، المستهدف توزيعها تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.