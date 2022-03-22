حياة كريمة: وزعنا 6 مليون كرتونة سلع غذائية بالمحافظات بالتعاون مع 24 جمعية أهلية

قال محمد طاهر، رئيس القطاع التنفيذي والميداني بمؤسسة حياة كريمة، إن المؤسسة لديها أكثر من 30 ألف متطوع يعملون في وقت يشهد حروبا بدول كبرى، لافتا إلى أن المتطوعين يعملون بطموح وشغف لخدمة أهالي الجمهورية من مختلف المحافظات.

طاهر: هدفنا دعم 60 مليون مواطن

وأوضح «طاهر» خلال استضافته في برنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن مبادرة المليون كرتونة غذائية جاءت كجزء من رد الجميل للشعب المصري الأصيل بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن المليون كرتونة نتيجة لتحالف العمل الأهلى مع أكثر من 24 جمعية لتوحيد الجهود وتغطية أكبر عدد من المستفيدين في مصر«هدفنا دعم ما يقرب من 60 مليون مواطن».

وأشار «طاهر» إلى أن مبادرة حياة كريمة انتهت من توزيع ما يقرب من 6 ملايين كرتونة سلع غذائية على الأسر بمختلف المحافظات، بما يفيد ما يقرب من 30 مليون مواطن، مؤكدا أن الدعم الغذائي الذي يقدمه التحالف سيصل لجميع القرى والنجوع والمستحقين في كل المحافظات.

طاهر: المرحلة الأولى من المبادرة بدأت منذ عام

وأضاف «طاهر» أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بدأت منذ عام وكانت مجرد حلم يستهدف القرى وأصبح يتسهدف المراكز، وتعمل المبادرة على إعادة بناء وتخطيط القرى والمراكز من خلال مجمع خدمات متكامل وبنية تحتية ووحدة صحية على مستوى متميز ومدرسة تليق بالطفل المصري، إضافة للطرق ومياه الشرب والكهرباء، لافتا إلى أن تلك الخدمات جعلت الجميع يسأل عن دوره في الحصول على خدمات مبادرة حياة كريمة.

وأكد نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، أن الأهالي في المحافظات شعروا بإنجاز مبادرة حياة كريمة، موضحا أن الرئيس السيسي يدعم المبادرة ويتابع عمل غرف العمليات بشكل شخصي للتأكد من سير العمل بالشكل الذي يرضى المواطن المصري.