اليوم.. خبراء دوليون يكشفون تفاصيل مهمة حول تطوير التعليم في مصر

تبث قناة «مدرستنا»، في الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، الجزء الثاني من حوار الخبراء الدوليين وأساتذة تطوير التعليم في عدد من دول العالم، عن تجربة تطوير المنظومة التعليمية في مصر خلال السنوات الأخيرة، ويذاع الحوار في برنامج «جروب الماميز»، عبر قناة «مدرستنا 2»، ويعاد اللقاء عبر قناة «مدرستنا 1» في الساعة العاشرة مساء اليوم، ويأتي هذا الحوار لتوضيح مفاهيم التعلم الجديدة وكيفية رؤية الخبراء الدوليين لتجربة تطوير التعليم في مصر وتحديات التطوير خاصة في ظل جائحة كورونا.

تطوير المنظومة التعليمية في السنوات الأخيرة

خصص برنامج «جروب الماميز»، حلقتين عن تطوير المنظومة التعليمية في السنوات الأخيرة والأساليب الجديدة المتبعة في طرق تقييم الطلاب وتطوير المناهج، ما حظى بإشادات دولية وقفزة في مؤشر «المعرفة العالمي».

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فيما حظى الجزء الأول من لقاء الخبراء الدوليين ردود فعل إيجابية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تصدر هاشتاج «ديسكفري بتشيد بتعليم مصر» موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في الساعات الأخيرة، إذ أشاد المدير التنفيذي لمؤسسة «ديسكفري» التعليمية مارتي كيرل، بتجربة تطوير التعليم في مصر، قائلا إنه تم العمل مع وزارة التربية والتعليم ومركز تطوير المناهج على تطوير الكتب الدراسية.

المصريون من أذكى الطلاب

ذكر «كيرل»: «الطلاب المصريون من أذكى الطلاب في العالم، إذ نشأت في الولايات المتحدة الأمريكية، وعملت ضمن قطاع التعليم والتوجيه لمدة 30 عاما وأحد أوائل الطلاب لدينا كان مصريا»، مشيدا بقناة «مدرستنا» التعليمية في توصيل مفاهيم التعليم الجديدة لأولياء الأمور والطلاب والتفاعل للتحول لمجتمع متعلم، إذ أنه من المؤكد أن يواجه الطلاب في الفترة الحالية تحديات، ولكن الأهم أنه ستكون النتيجة مبهرة للمصريين.

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ودعت صفحة قناة «مدرستنا» التعليمية عبر «فيسبوك» لمتابعة الحلقات المقبلة من برنامج «جروب الماميز»، إذ يستضيف عددا كبيرا من مسؤولي التعليم في مصر والخبراء التربويين لمناقشة تطوير التعليم.