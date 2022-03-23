مدير مدرسة بسلطنة عمان: العالم العربي كله ينظر للمعلم المصري بتقدير

قال عمرو عبدالعظيم، مدير مدرسة خاصة ثنائية اللغة بسلطنة عمان، إن المدارس المصرية شهدت طفرة خلال السنوات الأخيرة، في المنظومة التعليمية من خلال تنمية مهارات الطلاب في البحث عن المعرفة واستخدام الأجهزة اللوحية، والقدرة على الابتكار.

أضاف «عبدالعظيم»، خلال لقاء في برنامج «جروب الماميز» المذاع على قناة مدرستنا، أن سلطنة عمان تشيد بمستوى المعلمين المصريين لأنهم لديهم القدرة على تطوير مهاراتهم أولًا بأول، والعالم العربي كله ينظر بتقدير للمعلم المصري، وظهرت مهاراته أكثر من خلال المنظومة التعليمية الجديدة.

تطوير المنظومة يعكس مواكبة المناهج لأحدث النظم

ولفت مدير مدرسة خاصة ثنائية اللغة بسلطنة عمان، إلى أن تطوير المنظومة يعكس مواكبة المناهج لأحدث النظم الخاصة بالتطوير في العالم، إضافة إلى ربط المناهج بسوق العمل.

وخصص برنامج «جروب الماميز» بقناة «مدرستنا 2» حلقتين عن تطوير المنظومة التعليمية في السنوات الأخيرة والأساليب الجديدة المتبعة في طرق تقييم الطلاب وتطوير المناهج، ما حظى بإشادات دولية وقفزة في مؤشر المعرفة العالمي.

إشادة «ديسكفري» بالتعليم المصري

ونال الجزء الأول من لقاء الخبراء الدوليين ردود فعل إيجابية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاج «ديسكفري بتشيد بتعليم مصر» موقع التواصل الاجتماعي تويتر في الساعات الأخيرة.

وأشاد المدير التنفيذي لمؤسسة ديسكفري التعليمية مارتي كيرل بتجربة تطوير التعليم في مصر، قائلًا إنهم يعملون مع وزارة التربية والتعليم ومركز تطوير المناهج على تطوير الكتب الدراسية، لافتًا إلى أن الطلاب المصريين من أذكى الطلاب في العالم، مؤكدًا: «نشأت في الولايات المتحدة الأمريكية وعملت ضمن قطاع التعليم والتوجيه لمدة 30 عامًا، وأحد أوائل الطلاب لدينا كان مصريًا».