تكريم «مسلم» وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في «أسبوع الشعوب» بجامعة أسيوط

كرمت جامعة أسيوط خلال وقائع الملتقى الثاني لـ«أسبوع الشعوب»، المشاركين في الملتقى، وفي مقدمتهم الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، عضو مجلس الشيوخ، والكاتب والصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، الدكتورة طارق سعدة عضو مجلس الشيوخ ونقيب الإعلاميين، والكاتب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، والمهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، والدكتور نظير عباد أمين مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية، والدكتورة تغريد حسن رئيس قناة النيل الدولية، والدكتورة ناهد عبد الحميد مدير مؤسس وملتقى الهناجر بالأوبرا، والدكتور فتحي ندا نقيب المهن الرياضة.

ندوة «الجمهورية الجديدة في مواجهة التطرف والإرهاب»

وشهدت وقائع الملتقى الثاني لـ«أسبوع الشعوب» تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي انعقاد جلسة موسعة تحت عنوان «الجمهورية الجديدة في مواجهة التطرف والإرهاب»، بحضور الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مدير الجلسة، والدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، وعدد من الكتاب والصحفيين والنواب، فضلا عن السيد سانتو من دولة السودان ممثلاً عن الوفود المشاركة، والطالب عبد الرحمن رشاد رئيس اتحاد طلاب الجامعة وبحضور الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بصحبة لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية وكبار رجال الدين والإعلام والقيادات الجامعية بأسيوط .

وأكد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب علي أهميه الوعي بما تقدمه الدولة من جهود في مكافحه التطرف بنواحيه و أنواعه فمفهوم ألجمهوريه الجديدة تهدف الي بتنمية الإنسان المواطن المصري فيتمتع فيها المواطن بكرامته، وأساسيات الحياة الكريمة وسكن مناسب وصحة جيدة

مسلم: مصر قادرة على الحفاظ على رياديتها الإقليمية والدفاع عن أراضيها وأمن شعبها

وأشاد محمود مسلم رئيس تحرير جريده «الوطن» عضو مجلس الشيوخ، خلال كلمته بفكره الملتقي، وقال إنه يعكس صورة دقيقة لما تتمتع به مصر من أمن وأمان وما تشهده الجمهورية الجديدة من جهود صادقه من أجل تمكين الشباب والمرأة.

ولفت «مسلم» إلى إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة حياة كريمة ووضعها على رأس أولوياته لتطوير الريف المصري ورصد ميزانيه ضخمة لها تتجاوز 600 مليار جنيه وما يشهده صعيد مصر من تطوير في مختلف المجالات التعليمية والزراعية والصناعية والاستثمار.

وأكد «مسلم» أن مصر الآن دوله ضخمه وقويه قادرة على الحفاظ على رياديتها الإقليمية والدفاع عن أراضيها والحفاظ عل امن وآمان شعبها .

رشاد: مصطلح الجمهورية الجديدة مرتبط بتغير استراتيجية الدولة وليس القيادة

وعرّف النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبيه بمجلس النواب التطرف بأنه تبني فكر أو مذهب أما إذا تم إرغام الآخرين عليه فهو إرهاب، مشيرا إلى أن مصطلح الجمهورية الجديدة لم يرتبط فى مصر بتغيير القيادة او الحكم ولكن بتغيير إستراتيجية الدولة ووضع أهداف التنمية المستدامة أهداف لعملها.

وأكد رشاد على أن مواجهة الإرهاب مثل القضاء علي الحشائش الضارة فى الاراضى الزراعية، ومصر اختارت الطريق الصعب وهو بناء الإنسان المصري دون الاعتماد علي المواجهه العسكرية والأمنية مثل بعض الدول الأخرى التي كان لها تجارب قمعيه.

وشدد زعيم الأغلبية على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي علي صناعه الأمل والذي يعد احد أهم انجازاته، وقال «مصر حاليا تشهد تنفيذ مشروع الأمل في ظل الجمهورية الجديدة وما يتم من مشروعات كبرى وإنشاء بنيه تحتية وذلك بالتوازي مع جهود بناء الإنسان».

عياد: محبة الوطن والدين يكملان بعضهما

ونفي نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية وجود تعارض بين محبة الوطن ومحبة الدين فكلاهما مكمل للآخر ومن هنا جاء أهمية تجديد الخطاب الديني وهو سمة أساسية من سمات ديننا الاسلامي الحنيف، مشيرا إلي أن الأديان السماوية في مجملها تعتمد في بناء الوطن علي بناء الإنسان والبناء العقائدي والبناء الجسدي والفكري والصحي والتقنية الذهنية من أي أفكار شاذة او اتجاهات متطرفة أو تفسيرات خاطئة.

وأكد عياد أن أن الأديان السماوية تؤكد علي حفظ الدين والروح والجسد والنسل والتحلي بمكارم الأخلاق التي يبني عليها الأمم والأوطان والتي تستلزم الرقابة الذاتية واستثمار الضمير والحقوق والواجبات والتفريق بين الحرام والحلال.

ولفت عياد إلى أن الدين الإسلامي حض علي حرمة الروح واحترام الأخر والذي ركزت تعاليمه علي قيم السلام والتسامح وحرية العقيدة وهي الركائز الأساسية في بناء الجمهورية الجديدة .

حسين: الاصلاح الاقتصادي مستمر رغم معوقات كورونا وحرب روسيا

أما الكاتب الكبير عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، عضو مجلس الشيوخ فأكد علي أهمية الوعي والفهم وإدراك الواقع لبناء الجمهورية الجديدة، ولفت إلى أن مصر بدأت في برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 والذي يجري حتي الآن رغم معوقات تداعيات فيروس كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا والتي كشفت كثير من الحقائق أولها ضرورة الاعتماد علي أنفسنا وتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم المزارع المصري واستصلاح الأراضي.

وحذر «حسين» الشباب من الانسياق وراء الإشاعات ومحاولات الاستقطاب، مع أهمية التحلي بالوعي.

سعدة: الصحافة الالكترونية لها اليد العليا على وسائل الاعلام

ودعا الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ طلاب الجامعة إلى طرح تساؤلاتهم للتعرف على ما يدور بداخلهم من أفكار وتساؤلات، وأجاب «سعدة» على سؤال عن أسباب غياب الصحافة الإقليمية.

وأشار نقيب الإعلاميين إلى أن الصحافة الإلكترونية لها اليد العليا والسيطرة الأولى على وسائل الإعلام خلال العصر الحديث، مؤكداً أن الجمهورية تشهد التحول الإلكتروني فى كافة المجالات وهو ما يستلزم وجود شباب مؤهل للتعامل مع المنصات الإلكترونية وأدواتها المتطورة وقدرة على المنافسة بخلاف وسائل الإعلام التقليدية التي كانت سائدة فيما قبل.

وأعلن رئيس جامعة أسيوط فى مداخلة له أن جامعة أسيوط نجحت فى الحصول على موافقة من رئاسة مجلس الوزراء على إنشاء معهد بحثى لخواص المواد والنانو تكنولوجى والذي من المقرر له أن يحدث طفرة علمية كبيرة ويكون له تواجد فى معظم التخصصات ومجالات العمل الحالية .

وبدوره أكد الدكتور طارق سعدة أن جامعة أسيوط من أكبر المؤسسات العلمية الراسخة التى تقوم بدور علمى وبحثي يحتذي به فى مواكبة التطور العلمي العالمي، مضيفاً أن الأمم المتحدة أصدرت بيانا توضح فيه أن العالم يواجه غولاً جديداً هو الإعلام الإلكتروني بما له وما عليه، وهو ما يستلزم جهودا مكثفة للتصدي للمنصات السلبية والمعادية التى تعمل على ترويج الشائعات والأكاذيب.

وفي ختام الندوة، كرمت إدارة الجامعة رعاة الملتقى حيث شمل التكريم الدكتور حسن بن خليفة رئيس المطورون العرب القابضة، المهندس محمد سلمان مؤسس محمد سلمان للأعمال الخيرية ، ورجال الأعمال ناجح البارودى، وأحمد فهمى عيسى، أحمد أبو غدير ، ومحمد أحمد رشوان ، أحمد محمد حمدان، عماد الجبالي.