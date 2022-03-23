«الوزراء» عن التقدم لصندوق النقد ببرنامج جديد: لن ننتظر حدوث أزمة

أشاد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بتقدم مصر بطلب لصندوق النقد الدولي لبدء مشاورات بخصوص برنامج جديد لمساندة الدولة في خططها للإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن هذا الإجراء والتحرك في توقيته تمامًا، إذ لا يجب الانتظار حتى حدوث أزمة كبيرة من أجل التشاور مع الصندوق يجب أن يكون هناك رؤية قبل وقوع أي أزمة، إذ أن المؤشرات الحالية تدل على أن الحرب الروسية الأوكرانية في طريقها للزوال.

مصر نفذت برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، والذي يُعرض على قناة «صدى البلد»، أن قرارات الحكومة المصرية وكذلك البنك المركزي بتبكير وتقديم زيادة المعاشات والرواتب، ورفع سعر الفائدة، واتخاذ حزمة من الإجراءات المالية لرفع المعاناة عن المواطنين، جاءت في توقيتها أيضًا، مؤكدًا أن مصر نفذت برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكنا على تواصل مع صندوق النقد الدولي بشكل دائم.

صندوق النقد الدولي يعتبر مصر نموذجا ممتازا في التعامل

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن صندوق النقد الدولي يعتبر مصر نموذجًا ممتازًا في التعامل، وفي الوقت ذاته العالم يمر بظروف غير مسبوقة من الأزمات، و مصر تقدمت بطلب لصندوق النقد لبدء مشاورات بخصوص برنامج جديد، شارحًا أن اتجاه الدول لصندوق النقد الدولي، لا يعنى أن هناك أزمة كبيرة، ولكن مصر الآن تقف على أرض صلبة بخلاف ما كانت في 2016، كما أن ما تتعرض له دول العالم، له تأثير على مصر، وأن معدلات التضخم مرتفعة في جميع دول العالم، والجميع رفع قيمة الفائدة، وما تقوم به الدولة استكمال للبرنامج الاقتصادي الذي تم من قبل، ومن الممكن أن نعتبر أن ما سيتم المرحلة الثانية.