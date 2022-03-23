إحباط محاولة تهريب عدد من أقراص الترامادول عبر جمارك مطار القاهرة

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور صابر عبد الحميد عبد السميع مدير الجمرك، محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182لسنة 1960، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975وتعديلاته.

الاشتباه في راكب فرنسي من أصل مصري

وأوضحت «الجمارك» أنه في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من جنيف على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران، اشتبه حسام الشافعي مأمور الجمرك اللجنة الجمركية بصالة الوصول الدولي في راكب فرنسي من أصل مصري.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع أو أشياء يستحق دفع عليها ضريبة جمركية أو أية ممنوعات أجاب بالنفي.

تمرير حقائب المشتبه فيه على جهاز الفحص بأشعة x RAy

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة x RAy بمعرفة أحمد محمد مأمور الفحص، ومحمد عبد المنعم رئيس القسم فأفاد بوجود كثافات على شكل شرائط وزجاجات مختلفة.

وبالعرض على رفعت صدقي، نائب مدير الجمرك، كلف فاطمة عبده مأمورة الجمرك، وميلاد رسمي، مدير الحركة بتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود 714 قرصا من عقار الترامادول المخدر، و6 زجاجات من زيت الترامادول المخدر، مخبأة بين طيات الملابس داخل الحقائب الخاصة بالراكب.

قرر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 71 لسنة 2022، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات، والمنافذ الجمركية، وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.