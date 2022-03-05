تفاصيل مزاد سيارات الجمارك: يوم 15 مارس.. والمعاينة في مطار القاهرة

أعلنت وزارة المالية عن مزاد رسمي في مطار القاهرة عن طريق بوابة التعاقدات التابعة للوزارة، وقالت «المالية» فى بيان إن المزاد مخصص لبيع 58 سيارة واردة من الخارج يوم 15 مارس الجاري بقاعة النادى المصرى القاهري، بجوار حديقة الفسطاط.

وأكدت المالية أن جميع السيارات التى ستُباع فى المزاد من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج «ماركات وموديلات وطرازات عالمية بمواصفات اوروبية وخليجية».

وذكرت وزارة المالية أن أنواع السيارات فى المزاد العلني تتنوع بين ياباني وأمريكي وكوري وفرنساوي.

أنواع سيارات مزاد الجمارك

تتنوع ماركات السيارات المباعة بين: BMW وشيفرولية وتويوتا وهيونداى ومرسيدس وأودى وفولكس وكرايسلر وبنتلى وكيل ودايو وجاجوار وكاديلاك وجى ام سى وانفنتى واسكودا وسوبارو وجيب شيروكى.

شروط مزاد السيارات

وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد في مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بمنطقة الدقي، ويمكن معاينة السيارات بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي قرب موقف الأتوبيسات من 9 صباحا وحتى 2 ظهرا خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد العلني.

وأكدت المالية أنه على من يرغب في الاشتراك بالمزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التامين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.

ومن شروط المزاد أنه إذا تمت المزايدة على الشخص يسدد بسداد 30% مـن ثمن الصفقة بمجرد رسو المزاد وفـي حال عـدم السداد فـي نفـس اليوم يكون التأمين المؤقت مـن حق الجهة الإدارية وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع.