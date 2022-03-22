«مصر للطيران» تبدأ تسيير رحلات خاصة من مدن إسبانيا إلى مدينة الأقصر

تشغّل مصر للطيران اعتبارا من 21 مارس الحالي وحتى 9 يناير 2023 رحلات خاصة إلى مطار الأقصر الدولي بمعدل رحلة أسبوعياً يوم الاثنين من كل اسبوع، قادمة من عدة مدن بإسبانيا وهى سانتياجو، بيلباو، زاراجوزا، ملجا، لنقل عدد من السائحين الأسبان لزيارة معالم الاقصر الأثرية.

الاقصر يستقبل أول رحلة من إسبانيا على متن بوينج

واستقبل مطار الأقصر الدولي، أمس، أولى هذه الرحلات التي تقرر تشغيلها بطراز البوينج B737-800.

يأتي هذا تماشياً مع خطة الشركة لزيادة معدلات التشغيل، وفتح خطوط جديدة،وتنشيط حركة السفر إلى مصر خلال الفترة المقبلة.