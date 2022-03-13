جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب 1500 قرص ترامادول

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة رضا أبو العزم مدير الجمرك بالتنسيق الإدارة العامة لمكافحة المخدرات محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

جمارك مطار القاهرة الدولي تحبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أثينا إشتبه محمد يوسف رئيس قسم اللجنة الجمركية فى راكب مصري قادم من اليونان .

ضبط 150 شريط بكل شرط 10 أقراص من عقار الترامادول المدرج بجداول المخدرات تركيزات مختلفة بإجمالى 1500 قرص مخبأة

وبالعرض على فتحى فوزى نائب مدير الإدارة قام بتكليف روضة طارق مأمور الجمرك وعمرو عبد المنعم مدير الحركة بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 150 شريط بكل شرط 10 أقراص من عقار الترامادول المدرج بجداول المخدرات تركيزات مختلفة بإجمالى 1500 قرص مخبأة بين طيات الملابس وعلى جسم الراكب .

تحرير محضر جمركي للمسافر

قرر رضا أبو العزم مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 60 لسنة 2022 بعد العرض علي إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .

تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا

ونطبق سلطات الجمارك بمطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللآزمة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة، حرصا على سلامة وصحة المسافرين والسائحين ورواد المطارات والمنافذ الجمركية، تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.