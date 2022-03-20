الأمهات المثاليات يكشفن عن قصص صبرهن: شكرا يا ريس على التكريم

قالت رباب عبد الحي، إحدى الفائزات بجائزة الأم المثالية، إن زوجها توفي وترك أولادهم الثلاثة في مراحل التعليم المختلفة ولكنهم حاليا جميعا دارسون ومتخرجون من كلية الطب، متابعة: «أنا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي ربنا يكرمه يا رب ويفرح الوزيرة وكل القائمين على الاحتفال».

عملت على تربية أولادها بعد وفاة زوجها

وقالت إقبال فايز لبيب، إحدى الأمهات المثالية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» المذاع مساء اليوم الأحد، على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، إنها تزوجت في سن صغيرة وزوجها أصيب في حادث عقب 6 سنوات من الزواج وتوفي ولكنها عملت على تربية بناتها وعمرهما 30 سنة و32 سنة، لافتة إلى أن أحد بناتها تم تكريمها من محافظ قنا، وحصلت على بورد دراسي أمريكي، متابعة: «ربنا يحافظ على مصر برئيسها ووزرائها وكل الشعب والوزراء».

وفاء وجهود حثيثة لتعليم أبنائها

بدورها قالت صفاء صابر، إحدى الأمهات الفائزة في مسابقة الأم المثالية، خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج، إنها من الأقصر وزوجها توفي وترك أبناء في أعمار 5 سنوات و10 سنوات و9 سنوات، وعملت على تربيتهم والحرص على تعليمهم، وبعدها حصلت ابنتها على الماجستير، وآخرون حصلوا على بكاليورس تربية وعلوم، موجهة الشكر إلى كل من ساندها في رحلتها، متمنية لمصر والأمة الإسلامية الأمن والسعادة، وأن تدوم العافية على الجميع، مواصلة: «محدش كان هيسد مكاني المرحوم، كان نعمة الزوج والأب وكان يعاملني بما يرضي الله بصراحة، لحد دلوقتي مشوفتش راجل زيه».

وتم تكريم الأمهات المثاليات اليوم بعد مسيرة عطاء قدمنها مع أبنائهن عقب وفاة أزواجهن.