رئيسة مؤسسة «أولادنا»: التكريم في مصر «حاجة تانية».. شعرت بتقدير الدولة

قالت الدكتورة سهير عبد القادر، رئيس مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، إنها سعيدة بالتكريم من سيدة مصر الأولى، انتصار السيسي، وهذا جعلها تشعر بتقدير الدولة لعملها وما قدمته، مؤكدة أن التكريم جاء في وقته، ولم يتأخر، لافتة إلى أنها بدأت الاهتمام بذوي القدرات الخاصة منذ عام 2016، لكن بعد أن وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، أصبح هناك تسهيلات.

وأوضحت مصر الدولة الوحيدة التي تقيم ملتقى دولي لذوي الاحتياجات الخاصة، مواصلة: «أنا اتكرمت في 100 حتة بره، بس لما اتكرمت من مصر حسيت إن البلد حاسة بيا وعارفة اللي بعمله، أنا بعمل الحاجات بحب، وأنا بشتغل 21 في الشهر، وبهدي المجموعة اللي شغالة معايا الجايزة، بشتغل معاهم تيم ورك مش بحب الشغل الفردي».

عمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة في الشارع

وأضافت «عبد القادر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على فضائية «DMC»، اليوم، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه والإعلامية سالي شاهين، أنها تعمل في الشوارع والأوبرا والمولات، وتعلم ذوي الاحتياجات الخاصة الرسم والتفاعل مع أرض الواقع، مؤكدة أن هذا هو النجاح لأنها تركت أثر في الآخرين.

تدريب الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

أكدت رئيس مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، أنها دربت الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة على الرسم على النحاس وهذا يعد تطور كبير مبينا أن الأطفال لديهم الموهبة ولكن كانوا في حاجة إلى من يرعى مواهبهم.