البنك المركزي: تحويل الأموال عبر «إنستا باي» مجانا حتى يونيو المقبل

قال المهندس إيهاب نصر وكيل محافظ البنك المركزي المساعد، إنه جرى إطلاق منظومة الدفع اللحظي من خلال تطبيق «إنستا باي مصر»، ويمكن للمواطن التحويل في صورة لحظية من خلال الحسابات المختلفة بين البنوك، في مدة لا تتجاوز 10 ثوان، لتطوير المدفوعات الإلكترونية، لاقتا إلى إتاحة التطبيق على «آبل ستور» وعلى «جوجل ستور».

تحويل الأموال في أي وقت

وأضاف «نصر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسؤوليتي» المذاع، على فضائية «صدى البلد»، أن الشخص يمكنه تحويل الأموال من خلال هاتفه المحمول ولا يجب أن يذهب إلى فروع البنوك المختلفة، مؤكدا أن المواطن سيجد عنده مجموعات مميزات من أجل رؤية مختلف الحسابات البنكية، مشيرا إلى أن تحويل الأموال يكون في أي وقت في الإجازة وخلال مواعيد عمل البنوك وفي أي وقت في اليوم، ولا يكون مرتبطا بساعات العمل البنكية.

التحويلات ستكون بمقابل بسيط عقب شهر يونيو

وأوضح وكيل محافظ البنك المركزي المساعد، أن مصر تسعى لتطوير المعاملات البنكية، لافتا إلى أن التحويل يتم بين مختلف الحسابات في وقت سريع ويمكن للشخص الحصول على المال المحول من خلال الكارت الخاص به، لافتا إلى أن مصر بها 18500 صراف إي تي إم، مؤكدا أن القرارات التي أخذها البنك المركزي تجعل كل التحويلات البنكية مجانية حتى يونيو المقبل، وبعدها ستوجد قيمة للتحويل ولكنها ستكون بسيطة لأن الدولة تريد استخدام المواطنين للحسابات الخاصة بهم، مبينا أنه تم تأمين بيانات المستخدمين خلال عام ونصف.

وأكد أن الحد الأقصى للتحويل اليومي 60 ألف جنيه والشهري 200 ألف جنيه ويتم مراجعة هذا الأمر باستمرار، والخدمة تشمل 10 بنوك ولكن سيتم إضافة البنوم المختلفة الفترة المقبلة.