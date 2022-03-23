البنك المركزي يطلق المنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية

أعلن البنك المركزي عن الإطلاق الرسمي للمنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستاباي - InstaPay» لعملاء القطاع المصرفي، بما يتيح إجراء المعاملات المالية إلكترونياً بشكل لحظي.

جاء ذلك بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من السفراء، وقيادات البنك المركزي، ورؤساء البنوك، وقيادات القطاع المصرفي، ورؤساء شركات عالمية رائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية.

التحول لمجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن «إطلاق شبكة المدفوعات اللحظية الجديدة، خطوة مهمة على طريق تحقيق رؤيتنا الشاملة لنظم الدفع الوطنية بما يضمن استقلالية المدفوعات داخل مصر، ويعزز أهداف المجلس القومي للمدفوعات في التحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد، ويسهم في تيسير المعاملات المالية الإلكترونية للمواطنين بطريق آمنة وفعالة ولحظية».

حلول مبتكرة لكل فئات المجتمع

وقال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، إن «شبكة المدفوعات اللحظية تعتمد على أحدث نظم التشغيل البيني للربط بين البنوك من خلال بنية تحتية رقمية تتيح التكامل مع شركات التكنولوجية المالية وخلق فرص هائلة لتقديم حلول مبتكرة لكل فئات المجتمع، بما يساعد على وضع مصر في مصاف الدول الرائدة في مجالات الخدمات المالية المصرفية الإلكترونية».

تشفير كامل لكل البيانات السرية لمستخدمي التطبيق

جدير بالذكر أن تطبيق «إنستاباي» يعد أول تطبيق مرخص من البنك المركزي المصري، لتقديم خدمة الدفع عبر شبكة المدفوعات اللحظية، وقامت شركة «بنوك مصر»، الذراع التكنولوجية للبنك المركزي، بتطوير منظومة المدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستاباي» مع الاستعانة بكبرى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة في تأمين شبكات وتطبيقات الدفع الإلكتروني، وتعتمد المنظومة الجديدة على أحدث نظم تأمين البيانات والمعاملات على مستوى العالم التي تضمن التشفير الكامل لكل البيانات السرية وعدم تخزينها من قبل التطبيق، بما يكفل أقصى درجات الحماية لحقوق عملاء القطاع المصرفي.

وأوضحت أماني شمس الدين وكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، أن «شبكة المدفوعات اللحظية هي تجسيد حقيقي لمراحل التطور التي يقودها البنك المركزي لمواكبة تطور نظم وخدمات الدفع، وتعد المنظومة أول تطبيق فعلي للخدمات البنكية المفتوحة (Open Banking) في مصر، وتأتي في إطار جهود البنك المركزي لتوفير بنية تحتية متطورة للقطاع المصرفي، بما يسمح لعملاء القطاع بربط كل حسابتهم لدى جميع البنوك من خلال تطبيق واحد إلى جانب إتمام المعاملات المالية لحظياً، دون التقيد بساعات العمل أو العطلات والإجازات الرسمية».

تحويل الأموال لحظيا بين البنوك العاملة على الشبكة

وأكد المهندس إيهاب نصر وكيل المحافظ المساعد لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، أن تطبيق «إنستاباي» يتيح تجربة دفع استثنائية باستخدام الهاتف المحمول، تمكن عملاء القطاع المصرفي من تحويل الأموال لحظياً بين الحسابات البنكية لدى البنوك العاملة على الشبكة، وكذلك التحويل بين الحسابات البنكية وبطاقات ميزة البالغ عددها 22 مليون بطاقة والمحافظ الإلكترونية التي تقدر بنحو 27 مليون محفظة».

وتابع: «يمكن لمستخدم التطبيق الحصول على خدمة دعم العملاء عبر التطبيق ذاته أو من خلال الرقم المختصر 15989، أو من خلال الاتصال بخدمة دعم العملاء من البنك المصدر للمعاملة، كما أقر البنك المركزي المصري إعفاء مستخدمي التطبيق من الرسوم حتى شهر يونيو 2022، لتحفيز المعاملات على تطبيق إنستاباي، المتاح حاليا للتحميل من المتاجر الرقمية للتطبيقات سواء الأندرويد أو الأيفون».

10 بنوك تدعم شبكة المدفوعات اللحظية

ومن المقرر تعميم استخدام شبكة المدفوعات اللحظية ـ وفقًا لتوجيهات البنك المركزي ـ في جميع البنوك العاملة في مصر، وتدعم 10 بنوك الشبكة حاليًاً وهي (البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية وبنك قطر الوطني الأهلي والبنك العربي والبنك العربي الأفريقي وبنك القاهرة والبنك المصري الخليجي وبنك الشركة المصرفية العربية).