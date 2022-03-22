أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم.. اعرف بقت كام بعد قرار المركزي؟

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم، وذلك بعد قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بحد أقصى 1%، ليطرح على الفور البنك الأهلي المصري شهادة ادخارية بقيمة فائدة 18% لمدة عام واحد، الأمر الذي جعل الكثيرين يقبلون على شراء تلك الشهادة، أو كسر الشهادات ذات عائد 11% لشراء تلك والتي تصل فائدتها لـ18%.

واهتمامًا من بوابة «الوطن» بتقديم ما يبحث عنه المواطنون بشكل دائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم، بعد قرار رفع قيمة الفائدة، والتي جاءت كالتالي:

أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم

وبعد إعلان البنك المركزي رفع سعر الفائدة لقيمة 1%، عقد بنك الأهلي اجتماعه على الفور، ليتم إصدار شهادة ادخار جديدة بقيمة 18% من الشهادة، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

الشهادة البلاتينية السنوية

- تكون تلك الشهادة لمدة عام واحد فقط، وعلى الراغب في تجديد تلك الشهادة يتم تجديدها بعد انتهاء مدة الشهادة الخاصة به.

- يصل سعر العائد الخاص بها إلى 18% من قيمة الشهادة.

- يصل الحد الأدنى لشراء الشهادة إلى 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع مصرفنا وفقاً للتعليمات السارية.

- بضمان تلك الشهادة يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها.

- غير مسموح باسترداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 اشهر.

تحسب الفائدة اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- من الممكن استرداد الشهادة قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

وهناك عدد من الشهادات الأخرى أيضا، والتي يختلف سعر العائد الخاص بها، فيصل سعر عائد الشهادة البلاتينية والتي تصل مدتها لـ3 سنوات إلى 11% من قيمة الشهادة، بينما يصل سعر عائد الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير والتي تصل مدتها لـ3 سنوات بعائد ربع سنوي إلى 8.5% من قيمة الشهادة.