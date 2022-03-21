البنك المركزي: تحويلات المصريين في الخارج وصلت إلى 31 مليار دولار

قال طارق عامر ، محافظ البنك المركزي، إن الدولة تمكنت من الحفاظ على مستويات الأسعار في الأسواق منذ اتخاذ القرارات الإصلاحية منذ 5 سنوات بتوجيهات الرئيس السيسي، وتمكنا من خفض مستويات التضخم إلى 3.5% والدفع بالتنمية بشكل ضخم وظهر ذلك جليا في مشروعات تنموية لم تحدث من قبل في مصر منذ 40 عاما في جميع القطاعات، لافتا إلى أن المشروعات التنموية في مصر وفرت موارد كبيرة من استثمار أجنبي إلى أسواق رأس مال دولية إلى البورصة المصرية وتحويلات المصريين في الخارج التى تضاعفت بسبب الثقة في قرارات الدولة المصرية منذ 2016 ووصلت إلى 31 مليار دولار بعدما كانت 12 مليار دولار

نعمل على حماية ميزان المدفوعات وموارد مصر من النقد الأجنبي

وأوضح عامر، خلال مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، أن البنك يعمل على حماية ميزان المدفوعات وموارد مصر من النقد الأجنبي، ويتخذ قرارته من أجل حماية تلك الموارد لأنها الدماء التي تجري في شرايين الاقتصاد لتوفير السلع والخدمات لمصر والمجتمع لاعتمادنا على شراء خدمات وسلع من الخارج.

قرارات البنك المركزي نجحت في تحقيق سمعة طيبة للدولة المصرية

وأشار عامر إلى أن قرارات البنك المركزي نجحت في تحقيق سمعة طيبة للدولة المصرية في الأسواق والبورصات الدولية، لافتا إلى أن البنك يصدر السند الدولي بـ40 سنة كاستثمار أجنبي بفائدة 7% يلقى القبول الدولي، مؤكد أن تلك الخطوات ساهمت في توفير المعيشة اليومية للمواطن المصري.