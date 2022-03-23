«إقبال» وهبت شبابها لابنتيها.. الأم المثالية بقنا فازت بالصدفة ولم تصدق التكريم

بسعادة وابتسامة تعلو وجهها، تسير في اتجاه المسرح، تصعد درجاته في بحماس، فينتظرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليكرمها عن رحلة كفاحها مع أبنائها في حفل تنقله القنوات التليفزيونية، ومع كل خطوة تتذكر سنوات التعب والحرمان، حتى حصدت نتاج كفاحها.

إقبال: مكنتش مصدقة أن الرئيس هو اللي هيكرمني

إقبال فايز لبيب، الحاصلة على لقب الأم المثالية عن محافظة قنا، تروي لـ«الوطن»، كواليس التكريم، التي لم تكن تتوقعها أبدا، منذ أن تواصل معها منظمو الحفل لم تكن تصدق أنها ستلتقي بالرئيس ويكرمها بنفسه أمام الجميع، «مكنتش مصدقة التكريم لحد ما قابلت الرئيس بنفسي».

حديث قصير دار بين «إقبال» والرئيس السيسي خلال التكريم، هنأها الرئيس بالجائزة وعبر عن تقديره لرحلة كفاحها، وهي طلبت منه أمرا، «قولتله أنا بنتي دكتورة ومخلصة ماجستير، ونفسي تشتغل في مكان معين»، وعلى الفور أخبرها الرئيس أنه سيلبي لها رغبتها.

فوز الأم الأربعينية جاء بالمصادفة، فهي لم تتقدم لها مباشرة، ولكن إحدى صديقاتها كانت على علم برحلة كفاحها، وقدمت طلبا لها لتكون الأم المثالية، وبالفعل فازت بالجائزة ولم تكن تعلم حتى أخبرتها صديقتها أنها قدمت لها، وبالفعل فازت بها.

كافحت لتربية ابنتها بعد وفاة زوجها

«إقبال» تزوجت وهي تبلغ من العمر 13 عاما، من سائق يعمل على سيارة ملاكي، ورزقت بابنتها الأولى عام 1990 والثانية عام 1991، لكن حادثة غيرت مسار أسرتها، فأصيب زوجها خلال حادث أقعده ثلاث سنوات، أنفق خلالها كل ما يملك بغرض العلاج، لكنه توفي عام 1992 تاركا زوجته الشابة وطفلتين أعمارهما سنة ونصف، و7 أشهر، ومعاشه التأميني كان مبلغا بسيطا.

واضطرت الأم لترك بيت زوجها والعيش مع والدتها ولجأت للعمل في أعمال المطبخ بمدرسة الراهبات، وكانت تتمتع بحب الجميع هناك لإخلاصها في العمل وتفانيها، ورفضت كل محاولات زوجها مرة أخرى رغم ثقل الحمل عليها، وتفرغت للعيش لبناتها.