أحداث الوسط الفني خلال 24 ساعة: شائعات وطلاق ومرض

شهد الوسط الفني خلال الساعات الماضية العديد من الأحداث التي كانت حديث المواقع الإخبارية والسوشيال ميديا، ونستعرض خلال السطور التالية أهم هذه الأحداث خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

شائعة وفاة أحمد حلاوة

شائعة وفاة الفنان أحمد حلاوة متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، تداولتها السوشيال ميديا بشكل كبير خاصة بعد إعلان الفنان محمد محمود عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وفاة الفنان أحمد حلاوة، مما دفع ابنة الفنان الكبير لنفي الكلام عبر حسابها: «بابا على أجهزة التنفس الصناعي، كفاية إشاعات أرجوكم إحنا فينا إللي مكفينا، وربنا قادر على كل شيء».

واعتذر الفنان محمد محمود عبر حسابه عن شائعة وفاة أحمد حلاوة قائلًا: «يا جماعة الخبر اللي أنا نزلته عن الدكتور أحمد حلاوه كان بناء على مكالمة من المستشار عادل بساده المحامي، والحمد لله الخبر طلع غير صحيح ولكن المؤكد أن الفنان أحمد حلاوة دخل في غيبوبة تاني»

سيد رجب وطليقته

كما أصبح الفنان سيد رجب حديث السوشيال ميديا ومؤشرات البحث على «جوجل» بعد أن كتبت طليقته الأمريكية كريستينا نلسون ديفيس بوست عبر حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي تتهم فيه طليقها بالنصب عليها قائلة: «سيد رجب يطردني من بيتنا في دهشور، وينكر أن لي أية حقوق فيه، منذ عدة أيام ذهبت إلى منزلي في دهشور و أحضر سيد رجب بعض أفراد الأمن وأمرهم بمنعي من دخولي إلى مزرعتي وبيتي بها، الأرض في الأساس ملكي ولم أحصل على أي مستند رسمي يثبت ذلك لأنه كان زوجي».

وأصدرت محامية الفنان سيد رجب بيانًا صحفيًا أكدت من خلاله أن الفنان سيد رجب لا يريد أن يخوض في حياته الشخصية وحاول عدة مرات حل الأمور وديا ولكن طليقته رفضت، ويلتزم حاليا بحكم القضاء في هذا الأمر.

إصابة المخرج علي عبد الخالق بفيروس كورونا

أعلن المخرج علي عبد الخالق، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية، إذ كتب: «يبدو أن كورونا أحبتني فهي لا تريد أن تفارقني ولنا الله».

وكانت أول إصابة لعبد الخالق في 26 فبراير، حيث كتب عبر حسابه على فيسبوك: «أصدقائي الأعزاء أصبت بكورونا مع العلم أننا أخذت جرعتي اللقاح وأنا لم أنزل منذ أربعة أشهر خذوا حذركم وربنا الشافي».