تعطيل الدراسة غدا في بعض المحافظات نظرا لسوء الأحوال الجوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد ستتعرض لطقس غير مستقر خلال الساعات المقبلة، ولذلك جرى تعطيل الدراسة غدًا في بعض المحافظات ومنها «البحيرة، مطروح والإسكندرية»، كما شهدت هذه المحافظات طقسًا غير مستقر مع سقوط أمطار غزيرة عليها، وجاء ذلك بالتزامن مع موجة الطقس السيء طبقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

تعطيل الدراسة في بعض المحافظات

وترتب على سقوط الأمطار الغزيرة تعطيل الدراسة غدًا في بعض المحافظات، مع رفع درجة الاستعداد والجاهزية القصوى لمواجهة الطقس السيء، ورفع تراكمات مياه الأمطار لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين، كما تشهد الآن أيضا عدد من المحافظات سقوط أمطار غزيرة، ومنها محافظة كفر الشيخ والتي رفعت حالة الطوارئ أيضًا.

تعطيل الدراسة في بعض المحافظات لسوء الطقس

كان محافظ الإسكندرية وجه بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5%، وكذلك الموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن 12 سنة، إجازة استثنائية غدًا الخميس، واستنثى من قرار تعطيل الدراسة القيادات، وأطقم العمل وفقًا لحاجة المديرين، وتضمن قرار تعطيل الدراسة غدًا في بعض المحافظات منح إجازة لجميع الطلاب ويجري استثناء أطقم العمل أيضًا.

كما قرر أيضا اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تعطيل الدراسة غدًا الخميس 24 مارس، في جميع مدارس المحافظة للطلاب والمعلمين، فيما عدا سيوة، لتحسن الطقس بها طبقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية مع رفع درجة الاستعداد والجاهزية القصوى لمواجهة الطقس السيء وسقوط الأمطار الغزيرة على المحافظة.