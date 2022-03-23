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محمود مسلم

عاجل.. تعطيل الدراسة في مدارس البحيرة غدا بسبب الأمطار

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إحسان شعبان
09:58 م | الأربعاء 23 مارس 2022
محافظ البحيرة

محافظ البحيرة

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة غداً الخميس 24 مارس 2022، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية «طلاب ومعلمين» بنطاق المحافظة، على أن يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقاً للاحتياجات التي يحددها مديرو المدارس والإدارات.

وجاء قرار المحافظ، نظراً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، باستمرار تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية، وحفاظاً على سلامة الطلاب.

يذكر أن محافظة الإسكندرية أعلنت أيضا تعطيل الدراسة غدا، كما قرر محافظ مطروح، تعليق الدراسة في المحافظة بالكامل عدا واحة سيوة.

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بقلم إحسان شعبان