نازلي معوض: «الرئيس إنسان جميل وساعدني في صعود السلم»

قالت الدكتورة نازلي معوض، إحدى المكرمات في احتفالية المرأة المصرية، إنها سعيدة بتكريمها من قبل الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتة إلى أن الرئيس اليوم ساعدها خلال صعودها على السلم ورحب بها، متابعة: «ده إنسان جميل وخلاني أقوله أنا بدرس علوم سياسية من 45 سنة وبقول إن الحاكم الحازم والعادل والأمين لم تعرفه مصر إلا عندما جاء في الحكم عام 2014، وتخطى الصعاب الكثيرة التي واجهناها».

دور المتطرفين في هدم الدول العربية

وأضافت «معوض»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع مساء اليوم الأربعاء، على فضائية «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن أصابع المتطرفين تلعب في سوريا والعراق وتونس وليبيا ولكن مصر مستقرة، مبينة أن الرئيس السيسي قدم لفتة إنسانية رائعة عندما ساعدها في صعود السلم.

السيسي الذي حما مصر

فيما أوضحت الكاتبة فريدة الشوباشي، إحدى المكرمات في احتفالية المرأة المصرية، أنها لم تحصل على تكريم من أي رئيس مصري سوى الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي حما مصر وتعتبره هدية من الله لمصر، مؤكدة أن الرئيس السيسي يحب مصر والفن ويقدر المرأة، لافتة إلى أن الرئيس السيسي يتابع باستمرار كل المشاريع وكل شيء في الدولة ولا يدخر جهدا في رعاية المصريين الذين يستحقون حياة كريمة.

العصر الذهبي للمرأة

وبدورها، أشارت الكاتبة والطبيبة لميس جابر، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وفر للمرأة عصرا ذهبيا للمرأة التي أصبحت محافظ ووزيرة ونائبة في البرلمان، متابعة: «السيدات وقفت مع الدولة أيام الانتخابات وكانت تقود العائلات».