أحمد داود محامي مجنون في الإعلان الرسمي لـ«سوتس بالعربي»

كشف الإعلان الرسمي لمسلسل سوتس بالعربي عن شخصية المحامي آدم منصور، التي يقدمها الفنان أحمد داود، لنكتشف جوانب عديدة للشخصية من بينها الثقة بالنفس، وخفّة الظل، والإصرار على المواجهة وحل القضايا.

واستعرض الإعلان الكثير التفاصيل حول شخصية آدم منصور من بينها دراسته للحقوق في جامعة القاهرة قبل فصله، ومعرفته الكبيرة بالقانون، وعمله حاليًا كمحامي تحت التمرين وأيضًا احتمالية وقوعه في قصة حب، وأيضًا تواجه الشخصية الكثير من الصعوبات، التي توقعه في العديد من الأزمات.

ويقوم أحمد داود وآسر ياسين في إطار أحداث المسلسل بشخصيتي آدم منصور وزين ثابت، وهما مايك روس وهارفي سبيكتر في النسخة الأجنبية من المسلسل، ويتعرفان على بعضهما في وقت مبكر ليخوضا تحديات صعبة لحل القضايا.

أبطال مسلسل سوتس بالعربي

ويشارك داود وآسر في بطولة المسلسل النجوم صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد شاهين وتارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبد الحميد، وتحظى النسخة الأميركية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، وحصد المسلسل تقييم 8.4 على موقع IMDb.

وعلى الصعيد السينمائي، ينتظر داود إطلاق فيلمه يوم 13 في دور العرض السينمائية عقب انتهاء الموسم الرمضاني، الذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D في مصر والشرق الأوسط، ويشاركه بطولة الفيلم دينا الشربيني وشريف منير، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله.

آخر أعمال أحمد داود

كما بدأ مؤخرًا تصوير فيلمه المقبل هيصة، الذي يقوم فيه بدور لاعب كرة قدم يعيش بإحدى المناطق الشعبية ويطمح للشهرة والعالمية، ولكن ما يواجهه خلال مشواره الكروي يقلب كل شيء رأسًا على عقب، والفيلم من تأليف محمد ناير، إنتاج Cine-Pro Production، ومن إخراج عثمان أبو لبن.