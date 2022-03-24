مشروع «Thndr» يحسم منافسة الليلة من «الفرصة» مع لميس الحديدي

حسم مشروع «Thndr» المنافسة في حلقة الليلة من برنامج «الفرصة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على قناة ON الفضائية،، بينما غادر مشروع جونو الـTop 5، سباق المنافسة، وذكر القائمون على شركة « Thndr»، أنه يستهدف فئة جديدة لا تستثمر في البورصة، وفي نفس الوقت لا ينافس الشركات الكبرى التي تعمل في الاستثمار بالبورصة ولكن يتم التعاون معهم، فالبرنامج يعمل على إتاحة الفرصة للأشخاص في الاستثمار في البورصة والصناديق الاستثمارية.

تفاصيل مشروع «Thndr»

وأضاف القائم على الشركة: «أي حد في الوطن العربي ممكن يستمثر من خلال التطبيق ، وأكتر من 300 ألف واحد استخدموا التطبيق بتاعنا»، موضحًا أن مشروعه حصل على رخصة سمسرة من هيئة الرقابة المالية، « فريقنا يتكون من 70 شخص وممكن تستثمر من الموبايل»، مواصلًا: «تطبيقنا أسهل طريقة للاستثمار، عايزين ناس أكتر تنزل الأبلكيشن»، كما أن الشركة حصلت على استثمارات بـ20 مليون دولار «بعد الحلقة اللي فاتت في البرنامج وشكم كان حلو علينا».

مشروع « Valify»

وكان القائمون على مشروع « Valify»، والذي لم يربح خلال المنافسة أيضا، قد ذكر أنهم متخصصون في الذكاء الاصطناعي والتأكد من الهوية عن بعد، «هدف تطبيقنا هو التأكد من هوية العملاء لمحاربة التزوير، هدفنا نبني مصر الرقمية من غير أي تزوير، والدي كان من أكبر المشجعين لي».