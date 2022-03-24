حريق شقة سكنية في سوهاج والحماية المدنية تسيطر على النيران

شهدت دائرة مركز دار السلام جنوب شرقي محافظة سوهاج، اندلاع حريق في إحدى الشقق السكنية، دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على حريق، وتحرر المحضر اللازم.

حريق شقة سكنية بمركز دار السلام

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل شقة سكنية، بدائرة المركز.

وبالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، تبيّن نشوب الحريق في شقة سكنية بالطابق الثالث بمنزل ملك «مؤمن ا. ك»، 33 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية، وعلى الفور جرى الدفع بسيارة إطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى المنازل والشقق السكنية المجاورة، ولم ينتج عن الحريق أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

ماس كهربائي

وبسؤال مالك العقار، أفاد بمضمون ما تقدم، وأرجع سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي داخل الشقة تسبب في اشتعال النيران، ونفى الشبهة الجنائية

وأُصيب سائق في دائرة مركز سوهاج، ونقل إلى مستشفى سوهاج العام، مصابًا بجرح قطعي واشتباه نزيف في الصدر وكدمات متفرقة بالجسم.

وأفاد والده «أ. م. م» 65 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية، باتهام «محمد س. ع»، 34 عاما، سائق، ويقيم بدائرة المركز، بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته، بسبب رفض المتهم عمل نجله علي سيارة أجرة ملكه، وجرى ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.