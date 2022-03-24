محافظ الإسماعيلية: رصف طرق جديدة خلال الأشهر المقبلة

قال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إنه يتم تنفيذ خطة موسعة لرصف الطرق في المراكز والمدن بالتعاون بين مديرية النقل وجهاز تعمير سيناء، مضيفا أنه تم عقد اجتماع، مساء أمس الأربعاء، بديوان عام المحافظة لعرض ومناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات إنشاء ورصف الطرق خلال العام المالي الجاري 2021 - 2022، ومناقشة أهم المعوقات التي تواجه استكمال الخطة.

حضر الاجتماع: أحمد عصام الدين نائب المحافظ، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، ممثل جهاز تعمير سيناء، بجانب ممثلي مرافق: مياه الشرب والصرف صحي، الكهرباء، الغاز، الاتصالات، بالإضافة إلى ممثلي الجهات المعنية.

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بشارة: رصف الطرق بالتوازي مع «حياة كريمة»

ذكر «بشارة» في بيان له، اليوم الخميس، أنه تم عرض خطة مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية للعام المالي المقبل وخطة جهاز تعمير سيناء، في مجال إنشاء ورصف الطرق على مستوى مراكز ومدن الإسماعيلية السبعة، بما لا يتعارض مع خطة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالتنسيق مع كافة المرافق العامة من مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والغاز، والاتصالات.

وكلف مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، بصيانة ورفع كفاءة غرف التفتيش الرئيسية للعمارات الواقعة بالشوارع المدرجة بخطة الرصف، خلال العام المالي الجاري، بمدينة المستقبل، موجها بضرورة حل مشكلة كابلات الكهرباء بقرية المنايف.

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خطة رصف طرق الإسماعيلية

تشمل الخطة الجديدة في مدينة الإسماعيلية رصف مناطق: العبور، المحطة الجديدة، شوارع الشيخ زايد، عمارات الإعلام، السابعة خلف مسجد الرحمن، شارع المدارس الخاصة حتى شارع عطية أحمد عطية.

وفى مدينة التل الكبير، يتم العمل على إنهاء أعمال توصيل الغاز الطبيعي بشارع أحمد عرابي، تمهيدا للبدء في أعمال رصفه بداية من العام المالي المقبل، فيما سيتم رصف مناطق المستشفى المركزي، ومقر مركز ومدينة فايد، وفيما يخص مركز ومدينة الإسماعيلية، تم عرض ومناقشة الانتهاء من رصف طرق وشوارع قرية نفيشة القبلية بالكامل خلال العام المالي المقبل.

وقرر محافظ الإسماعيلية، دعوة كافة رؤساء المراكز والمدن لحضور الاجتماع المقبل، لبحث ودراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه جهاز تعمير سيناء، لاستكمال خطة الرصف خلال العام المالي الجاري، كما قرر عقد اجتماع، يوم الإثنين المقبل، لمراجعة التنسيقات الكاملة بين كافة المرافق، ونتائج الدراسات التي تم عملها لكافة الطرق، تمهيدا لإقرار خطة الرصف للعام المالي المقبل، عن طريق مديرية الطرق والنقل وجهاز تعمير سيناء.