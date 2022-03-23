طقس مضطرب في الإسماعيلية.. والمحافظ يقرر رفع حالة الطوارئ

شهدت محافظة الإسماعلية طقس مضطرب خلال الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، على معظم أرجاء المحافظة بسبب انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، مع وجود نشاط كبير لحركة الرياح خلال الساعات الماضية، خاصة على المناطق الشمالية من المدينة القريبة من قناة السويس وبحيرة التمساح.

رفع حالة الطوارئ

وأعلن اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، عن رفع حالة الطوارئ اليوم الأربعاء، بالتزامن مع إعلان هيئة الأرصاد لحالة من الطقس السيئ التي تضرب بعض المحافظات.

وبحسب بيان رسمي صادر عن ديوان محافظة الإسماعيلية، فإن اللواء شريف بشارة وجه برفع درجة الطوارئ اليوم إلى الحالة القصوى لمواجهة تداعيات حالة الطقس.

وقال البيان إنه سيتم نشر فرق الطوارئ وتفعيل غرف العمليات التخصصية والاستعداد لكافة المعدات والانتشار في الشوارع ولرفع أي تراكمات لمياه حال سقوط أمطار.

وناشدت محافظة الإسماعيلية المواطنين توخي الحذر والحيطة، مشيرة إلى أن هيئة الأرصاد كانت قد أعلنت عن أمطار متوسطة على النواحي الشمالية من البلاد اليوم الأربعاء.

سيولة مرورية على الطرق

وشهدت طرق الإسماعيلية الداخلية والسريعة والصحراوية اليوم الأربعاء، حالة من السيولة المرورية مع عدم وقوع أي حوادث خلال الساعات القليلة الماضية.

وقالت المصادر الأمنية إنَّ الإدارة العامة للمرور قررت نشر الخدمات المرورية على طرق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي والإسماعيلية بورسعيد ومحور 30 يونيو وطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي والإسماعيلية بورسعيد الزراعي تحسباً لحالة الطقس السيئ.