«تجارية الإسماعيلية»: مراقبة يومية لأسعار السلع في معارض «أهلا رمضان»

أكد المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية في الإسماعيلية، متابعة أسعار معرض «أهلا رمضان» بشكل يومي، ومراجعتها مع التجار لضمان الالتزام بالتخفيضات المقررة للجمهور.

وأضاف «عثمان»، في تصريحات صحفية خاصة لـ«الوطن»، أن التخفيضات مستمرة في المعرض بنسب تصل إلى 30% علي المنتجات والسلع الأساسية والرئيسية، لرفع العبء عن المواطنين.

«عثمان»: استمرار المعرض طوال شهر رمضان

وقال المهندس أحمد عثمان، إن المعرض مستمر طوال شهر رمضان بحديقة الشيخ زايد في الإسماعيلية، إضافة إلى إقامة عدد من المعارض الأخرى في مراكز الإسماعيلية المختلفة.

وأضاف، أنه تفقد أمس المعرض برافقه إبراهيم خميرة نائب أول رئيس الغرفة، وأسامة العدوي، عضو مجلس إدارة الغرفة، وإيهاب زهدي أمين مساعد صندوق الغرفة، ومحمد السيد مدير الغرفة.

وأكد «عثمان»، التزام جميع التجار المشاركين في معارض أهلا رمضان التي نظمتها الغرفة التجارية، بالتنسيق مع محافظة الإسماعيلية ومديرية التموين بالتخفيضات المحددة، منذ بداية انطلاق المعارض وطوال فترة إقامتها.

أسعار مخفضة

وقال، إن الهدف من المعارض التي أقامتها الغرفة التجارية هى البيع بأقل من السوق، في إطار الدور المجتمعي الغرفة التجارية لدعم المواطن الإسماعيلي.

وعبر رئيس الغرفة عن ثقته فى التجار ودافعهم الوطني، ورغبتهم الحقيقية في مواجهة غلاء الأسعار، والسيطرة عليه بدليل المشاركة الكبيرة في التخفيضات.

ودعا رئيس الغرفة مواطني الإسماعيلية لزيارة معارض «أهلا رمضان»، للاستفادة من العروض المقدمة على كل أنواع السلع، مع الإبلاغ الفوري عن أي شكوى تتعلق بالمعارض بمقر الغرفة أو مندوبها بالمعرض.