جيلان علاء: سباق دراما رمضان 2022 سيكون متنوعا ومختلفا

تواصل الفنانة جيلان علاء، تصوير مشاهدها في مسلسل «فاتن أمل حربي»، المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2022، بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، وفادية عبدالغني، ومن تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.

وقالت جيلان علاء في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ السباق الرمضاني هذا العام سيكون متميزا، خاصة أنّه سيكون متنوعا بين دراما وكوميديا وأكشن، متابعة: «حتى لو في أكتر من عمل فني بيناقش قضايا المراة، أتوقع يكون لكل منها قضية مختلفة عن الأخرى».

جيلان علاء: مسلسل «أحلام سعيدة» سيكون رائعا

وأضافت جيلان علاء، أنّها شاهدت أفيش مسلسل «أحلام سعيدة»، وتتوقع أنّه سيكون مسلسلا رائعا، لأنه يجمع نجوما كبار، بينهم يسرا، شيماء سيف، غادة عادل، مي كساب، وانتصار، وسيقدم تجربة مهمة، وأشارت إلى وجود قضايا اجتماعية كثيرة تحتاج إلى مناقشة فنية، لتجنبها.

وأكدت الفنانة أنّها تستمتع بالتعامل مع المخرج ماندو عادل، لأنه يمتلك موهبة عظيمة وكبيرة، والقدرة على خلق روح جيدة في مكان التصوير، ونيللي كريم شخصية جيدة ورائعة واستمتعت بالعمل معها في أحداث مسلسل «فاتن أمل حربي».

عمل فني جديد بين جيهان علاء وعمرو عبد الجليل

وفي سياق آخر، تستعد الفنانة جيلان علاء لعمل فني جديد يجمعها بالفنان القدير عمرو عبدالجليل، وأعلنت عنه مؤخرا عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، إذ نشرت الصور الخاصة بكواليس العمل الجديد، ودوّنت عليها: «توشكا حبيب قلبي، بحبه يا جدعان والله، استنونا في حاجة لذيذة إن شاء الله قريبا».