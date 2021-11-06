جيلان علاء لـ «الوطن»: «التنمر سببه قلة التربية وتعرضت له كثيرا»

تعيش الفنانة جيلان علاء حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، حيث انتهت من تصوير الموسم الخامس من مسلسل «الأنسة فرح»، كما تنتظر عرض مسلسل «الفرح فرحنا»، وذلك بعد ردود الأفعال التي وصلتها عن مشاركتها في حكاية «حتة من القمر» ضمن مسلسل «زي القمر»، التي جسدت خلالها شخصية «سمر».

جيلان علاء: «تعرضت للتنمر كتير»

وتحدثت جيلان علاء عن التنمر الذي كان القضية الأساسية التي ناقشتها حكاية «حتة من القمر»، قائلة: «التنمر سببه قلة تربية من الأباء لأولادهم وعدم زرع القيم الإنسانية، وأصبح كل فرد لديه هاتف القدرة على كتابة التعليقات المؤذية للتنمر على خلقة أشخاص أخرين دون النظر عن مدى تأثير ذلك التعليق في نفوسهم، ولا شك أن مباحث الإنترنت تساهم في التقليل من ذلك وتطبق العقاب على الأشخاص المتنمرين إلا أن ذلك مازال يحدث».

واستأنفت حديثها لـ «الوطن»، عن أسباب انتشار التنمر، «السوشيال ميديا لها دور في ذلك، وأنا كمان تعرضت للتنمر كتير على مناخيري والبعض الأخر يتنمر علي وجهي لأنه طويل، وبواجه ده بالتجاهل، أو بالحظر لهؤلاء الأشخاص، وأحيانا الجمهور بيرد وبيجبلي حقي من غير ما أرد».

جيلان علاء: أفضل المسلسلات القصيرة لأنها تقضي على الملل

شاركت جيلان في مسلسل «الأنسة فرح» والذي يعرض منه الموسم الرابع حاليا علي شاشة «MBC 4»، إلا أنها تفضل المسلسلات القصيرة والحكايات المنفصلة موضحة سبب ذلك قائلة «المسلسلات القصيرة أفضل لعدم المماطلة في الأحداث، وبالتالي المشاهد لا يشعر بملل، وإن عند عدم قبول الجمهور لبطل مسلسل 30 حلقة لن يحصد المسلسل مشاهدات على عكس المسلسلات القصيرة التي يشارك بها أبطال كثيرة، وأيضا طرحها قضايا أكثر لذلك هي أكثر جماهيرية».

وتمتلك جيلان موهبة تقليد الفنانين بطريقة كوميدية وذلك ما ظهر في بعض البرامج التليفزيونية وأيضا على صفحتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي، وأثناء حديثها مع «الوطن» صرحت بـ «في البداية كنت متخوفة من حصر المخرجين لي في أدوار الكوميديا، لذلك أعمل الآن على قبول الأدوار الدرامية، أما المحتوى الكوميدي سيكون علي صفحتي الشخصية فقط».

صرحت جيلان لـ«الوطن» عن انتهاء تصوير مسلسل الأنسة فرح الموسم الخامس، أما عن مسلسل الفرح فرحنا قالت: «بشارك في المسلسل كضيفة شرف بجسد شخصية تدعي خديجة»، وقد انتهوا الأبطال من تصوير المسلسل وسيعرض في بداية الموسم الشتوي القادم لـ 2021.

ويشارك في بطولة العمل أوس أوس، ويزو، محمد ثروت، ميرنا جميل، والمسلسل تأليف حسن مصطفي محرم، إخراج معتز التوني، والعمل تدور أحداثه في إطار كوميدي درامي، ويناقش قضايا اجتماعية بالمجتمع المصري بطريقة كوميدية.