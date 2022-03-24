وزير النقل: إنهاء المفاوضات مع الجانب الألماني لتشغيل القطار الكهربائي

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الدكتور «مارتن هيرنكنشت» رئيس مجلس إدارة شركة «هيرنكنشت»، الألمانية المتخصصة في صناعة ماكينات حفر الأنفاق و«ديترميشيل»، عضو مجلس إدارة سكك حديد ألمانيا وممثلها الدولي، لبحث التعاون المشترك في مجال الانفاق والسكك الحديدية.

حضر اللقاء ممثل شركة TUV Nord الألمانية المتخصصة في اعتماد عوامل السلامة والأمان لمشروعات السكك الحديدية والجر الكهربائي وأحمد السويدي رئيس شركة السويدي واللواء عصام والي رئيس هيئة الأنفاق وقيادات هيئة السكك الحديدية ووزارة النقل.

في بداية اللقاء أعرب وزير النقل عن ترحيبه بالدكتور مارتن هيرنكنشت ناقلاً تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري له نظراً للتعاون الكبير في توريد ماكينات عملاقة تسهم في تنفيذ مصر لمشروعات عملاقة بمجال النقل والمواصلات.

وأشار إلى سعادته بزيارة مصنع الشركة في ألمانيا التي تورد الماكينات لكافة دول العالم حيث سبق وأن قامت الشركة بتوريد ماكينات الحفر المستخدمة في تنفيذ مشروع إنشاء عدد خمسة أنفاق أسفل قناة السويس جنوب مدينة بورسعيد وشمال مدينة الإسماعيلية وشمال مدينة السويس حيث قدمت الشركة كافة الاستشارات الفنية المطلوبة لتنفيذ أعمال حفر المائة متر الأولى بالمشروع واستمرت في تقديم دعمها الفني حتى الانتهاء من تنفيذ المشروع بأكمله.

كما قامت الشركة بتدريب 40 مهندسًا وفنيًا مصريًا على أسلوب تجميع وتركيب الماكينات وتشغيلها وتنفيذ أعمال الحفر والتبطين كما تعاقدت وزارة النقل مع الشركة على توريد عدد 4 ماكينات جديدة لاستخدامها في تنفيذ أعمال الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى حيث سيتم تنفيذ تلك الأعمال بالشركات المصرية الوطنية.

استمرار الدعم الفني المقدم من شركة هرنكنشت في مجال إدارة وتشغيل مشروعات ماكينات حفر الأنفاق

وأعرب الوزير عن تطلعه إلى استمرار الدعم الفني المقدم من شركة هرنكنشت في مجال إدارة وتشغيل مشروعات ماكينات حفر الأنفاق لضمان نجاح هذا المشروع الكبير وضرورة ضغط جدول توريد الماكينات نظرا للأهمية الكبيرة للمشروع كما أعرب الوزير عن ترحيبه الشديد بوفد سكك حديد ألمانيا التي تدير كل القطارات الألمانية مؤكداً أهمية سرعة إنهاء المفاوضات الجارية بين الجانبين الخاصة بإدارة وتشغيل القطار الكهربائي السريع «العين السخنة / العلمين / مطروح»، بواسطة الشركات المصرية الوطنية.

الاهتمام بالتدريب الفني والتقني للمهندسين والفنيين المصريين

من جانبه، أعرب الدكتور «مارتن هيرنكنشت»، عن سعادته بزيارة وزارة النقل المصرية مشيداً بحجم التطور والنهضة الكبيرة التي تعيشها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي سواء في مجال الطرق والكباري أو في وسائل النقل الحديثة معرباً عن سعادته البالغة بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة والتي وصفها بالمدينة العملاقة لافتا إلى الحرص الشديد علي التعاون مع الشركات المصرية المحلية واهتمامه بأن تكون للشركات المصرية سوق عمل خارج مصر والاهتمام بالتدريب الفني والتقني للمهندسين والفنيين المصريين، وأعرب عن أمنيته في أن تكون مدينة شرم الشيخ أول مدينة خضراء في أفريقيا في نوفمبر المقبل خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP 27 مؤكداً على الالتزام بتوريد الأربع ماكينات الخاصة بالخط الرابع لمترو الأنفاق قبل التوقيت المحدد.

إنهاء مفاوضات إدارة وتشغيل الخط الأول للقطار الكهربائي السريع

وفي السياق ذاته أكد «ديترميشيل»، حرص سكك حديد ألمانيا DB علي سرعة إنهاء المفاوضات مع الجانب المصري لإدارة وتشغيل الخط الأول للقطار الكهربائي السريع حيث تم عرض نموذج اقتصادي مقترح لتشغيل القطار السريع يحقق متطلبات وزارة النقل باسترجاع استثمارات المشروع ونقل الخبرات والقيام بأعمال التأهيل والتدريب للمهندسين والفنيين المصريين بما يمكنهم من القيام بأعمال إدارة وتشغيل منظومة القطارات الكهربائية السريعة مستقبلاً وهو ما أكد علي أهميته وزير النقل الذي أعتبر أن ذلك هو أهم عوامل منظومة الشراكة بين الجانبين كما أكد «ميشيل»، تدريب 50 سائقا مصريا في ألمانيا علي قيادة القطارات فائقة السرعة سنوياً .

وأشاد الوزير بتقدم أعمال تنفيذ الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر والذي ينفذه تحالف «دي بي شنكر» الألماني، وتحالف السويدي مشيرا إلى التباحث مع البنك الدولي لإنشاء خط «المناشي - السادس من أكتوبر»، وتطوير خط «امبابة - الاتحاد»، لخدمة الميناء الجاف.

كما أشار ممثل شركة TUV Nord إلى اهتمام الشركة بالتعاون مع الجانب المصري في مجال السلامة بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائي خاصة وأن الشركة لديها نظام اعتماد دولي خاص بكافة وسائل المواصلات الحديثة وتعمل في العديد من دول العالم طبقاً للمواصفات العالمية القياسية المعتمدة .