وزير النقل: وصول آخر 4 قطارات لمشروع القطار الكهربائي أول إبريل المقبل

أكد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف (السلام- العاصمة الإدارية الجديدة- العاشر من رمضان)، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، مشيرا إلى أنه يجرِ حاليا تشغيل القطار الكهربائي تجريبيا دون ركاب، من محطة عدلي منصور حتى محطة الروبيكي، للاطمئنان على جاهزية مسار المشروع ومحطاته، قبل الافتتاح الرسمي أمام الركاب.

نضع اللمسات النهائية لافتتاح القطار الكهربائي

قال وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الوزارة وضعت اللمسات النهائية لمشروع القطار الكهربائي، استعدادا لافتتاحه أمام الركاب خلال الفترة القليلة المقبلة، لافتا إلى أن المرحلة الأولى للمشروع، تمتد من محطة عدلي منصور حتى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أنه سيجرِ الإعلان عن أسعار تذاكر القطار المكهرب في الوقت المناسب.

تعاقدنا على توريد 22 قطارا لمشروع القطار الكهربائي

أوضح وزير النقل، أن الوزارة تعاقدت على توريد 22 قطارا لمشروع القطار الكهربائي، إذ جرى استلام 18 قطارا، على أن يجرِ توريد الدفعة الأخيرة، والمكونة من 4 قطارات أول أبريل المقبل، مؤكدا أن ورشة القطار الكهربائي متواجدة بمدينة بدر، وتشمل 26 مبنى، وتبلغ مساحتها 80 فدانا، منوها بأن القطار الكهربائي ستديره شركة فرنسية عالمية، دون التدخل في تحديد سعر التذكرة.

وزير النقل: كورونا لم يؤثر على تنفيذ القطار الكهربائي

أشار كامل الوزير، إلى أن جائحة فيروس كورونا، لم تؤثر على تنفيذ مشروع القطار الكهربائي، وأن جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، يتم تنفيذها بشكل دوري في جميع مناطق المشروع، للحفاظ على أرواح وسلامة العاملين والمهندسين والفنيين، مؤكدا أن أعمال تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع القطار المكهرب، والتي تمتد من بعد محطة الفنون والثقافة حتى المحطة المركزية التبادلية مع القطار السريع بطريق السخنة، بطول 18.5 كم، وتشمل 4 محطات، تتم بشكل منتظم.