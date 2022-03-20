وزير النقل: القطارات الإسبانية الجديدة ستقدم خدمة فاخرة للركاب

قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنّ الوزارة تواصل عملها الجاد لتنفيذ مشروعات النقل، ومنها تحديث وتطوير منظومة السكة الحديد، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على خطوط الوجهين القبلي والبحري، مشيرا إلى أنّ القطارات الإسبانية الجديدة، تدخل ضمن خطة تحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، ولا يوجد أي قطار قديم يعمل على قضبان السكة الحديد.

خدمات مميزة في القطارات الإسبانية

وعن القطارات الإسبانية الجديدة، قال وزير النقل لـ«الوطن»، إنّ القطارات الإسبانية الجديدة ستقدم خدمة فاخرة لجمهور الركاب المسافرين على خطوط الوجهين القبلي والبحري، مؤكدا أنّ قطارات السكة الحديد تقل نحو 1.1 مليون راكب يوميا، وأنّ الوزارة تسعى إلى نقل مليوني راكب سنويا عبر القطارات منتصف 2024، كما أنّ هناك خطة لتطوير منظومة السكك الحديدية، من شأنها تقليل حوادث القطارات، والقضاء على تأخيرات القطارات نهائيا.

وصول الدفعة الأولى من القطارات الإسبانية خلال أيام

وقال وزير النقل، إنّ الدفعة الأولى من القطارات الإسبانية الجديدة ستصل خلال أيام، وتشمل صفقة القطارات الإسبانية توريد 6 قطارات بقيمة 125.6 مليون يورو، إضافة إلى قطار هدية من الشركة لوزارة النقل، ليصل الإجمالي إلى 7 قطارات، وكل قطار مكون من جرار وعربة قوى تغذي عربات القطار بالتكييف، وعربة بوفيه، و5 عربات درجة أولى مكيفة، و8 عربات درجة ثانية مكيفة، وتشمل القطارات الجديدة هذا التركيب من العربات والجرارات.

القطارات الإسبانية الجديدة توفر استهلاك الوقود

وأشار الوزير، إلى أن الدفعة الأولي من القطارات الإسبانية الجديدة، سيتم تشغيلها تجريبيا بدون ركاب على قضبان السكة الحديد لمدة ثلاثة شهور، موضحا أنها مصنعة من الألومنيوم، مما يقلل من وزنها وهو ما يساعد على توفير استهلاك القطار من الوقود فى الرحلة، كما أنه مقاوم للصدأ وبالتالى لا يتآكل من المياه المستخدمة في نظافة القطارات وصيانتها وهو ما يطيل العمر الافتراضي لمثل هذه القطارات.