سعر اليورو اليوم الخميس 24-3-2022 في مصر

شهد سعر اليورو، اليوم الخميس 24-3-2022، تباينًا سعريا في البنوك المحلية، إذ يعد من العملات التى شهدت ارتفاعا خلال الأيام الماضية في مصر.

أسعار اليورو في البنوك

وتباين سعر اليورو في البنوك المختلفة اليوم سواء في البيع والشراء، ليُعرض في بنك الاستثمار العربي بأعلى سعر للبيع في مصر بـ 20.3854 جنيه، فيما جاء البنك المركزي المصري في صدارة البنوك التي تشتري منها اليورو بسعر 20.2654 جنيه.

وتستعرض «الوطن»، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، ضمن خدماتها التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، وجاء سعر العملة الأوروبية الموحدة، كما يلي:

- سعر اليورو اليوم الخميس 24-3-2022 في بنك الاستثمار العربى 20.4848 جنيه للبيع و20.3854 جنيه للشراء.

- سعر اليورو مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي 20.4848 جنيه للبيع مقابل 20.3687 جنيه للشراء.

- سعر اليورو اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي 20.2859 جنيه للبيع مقابل 20.108 جنيه للشراء.

- بيع اليورو مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول بسعر 20.484 جنيه مقابل20.27655 جنيه للشراء.

- بيع اليورو مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان بسعر 20.4848 جنيه مقابل 20.3356 جنيه للشراء.

- سعر بيع اليورو في بنك مصر 20.2859 جنيه مقابل 20.1172 جنيه للشراء.

سعر اليورو مقابل العملات الأجنبية

تباين سعر اليورو أمام سلة من العملات اليوم الخميس 24-3-2022، وجاءت أسعاره كما يلي:

- يباع سعر اليورو اليوم مقابل الدولار بـ 1.109.

- يباع اليورو مقابل الين الياباني بسعر 133.61.

- سجل اليورو مقابل دولار الهونج كونج سعر 8.5930.

- سعر بيع اليورو مقابل الفرنك السويسري 1.0249.

- سعر اليورو مقابل الجنيه الإسترليني للبيع 0.8322.

- سعر اليورو مقابل الليرة التركية للبيع 16.3288.

- سعر اليورو مقابل الريال السعودي للبيع 4.12.

- سعر اليورو مقابل الدرهم الإماراتي للبيع 4.03.