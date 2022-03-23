سعر اليورو اليوم الأربعاء 23-3-2022 في مصر

سجلت أسعار العملات اختلافا خلال الساعات الماضية في مختلف البنوك ومنها سعر اليورو الذي يلجأ إليه الكثيرون خاصة في ظل الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وبعد صدور قرار البنك المركزي بتعديل سعر الدولار، نستعرض فيما يلي سعر اليورو، اليوم الأربعاء 23-3-2022، في البنوك المحلية، حيث سجل اختلافا سعريا في عدد من البنوك وسط تذبذب سعره عالميا.

وفيما يلي تستعرض الوطن سعر اليورو اليوم في البنوك ومحلات الصرافة المختلفة.

أسعار اليورو في البنوك

وسجل سعر اليورو اليوم اختلافا في البنوك المختلفة، سواء في البيع والشراء، وهو ما نستعرض تفاصيله فيما يلي:

وسجل سعر اليورو في بنك البركة اليوم نحو 20.22 للشراء، و20.45 للبيع.

وتستعرض «الوطن»، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، ضمن خدماتها التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، وجاء سعر العملة الأوروبية الموحدة، كما يلي:

- سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي 20.34 جنيه للشراء و20.45 جنيه للبيع.

- وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 23-3-2022 في مصرف أبو ظبي الإسلامي 20.36 جنيه للشراء، و20.48 للبيع.

- سعر اليورو اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي 19.97 جنيه للشراء، و20.14 للبيع.

- وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان 20.03 جنيه مقابل 20.22 جنيه للشراء.

- بيع اليورو مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول بسعر 20.03 جنيه مقابل 20.22 جنيه للشراء.

- وسجل سعر اليورو في بنك بلوم نحو 20.60 جنيه مقابل 20.22 للبيع.

سعر اليورو مقابل العملات الأجنبية

يواصل سعر اليورو الذبذب عالميًا أمام عدد من العملات اليوم الأربعاء 23-3-2022، خاصة أمام الدولار.

- يباع اليورو مقابل الين الياباني بسعر 131.73.

- سجل اليورو مقابل دولار الهونج كونج سعر 8.646.

- سعر بيع اليورو مقابل الفرنك السويسري 1.029.

- سعر اليورو مقابل الدرهم الإماراتي للبيع 4.05.

- سعر اليورو مقابل الليرة التركية للبيع 16.38.

- سعر اليورو مقابل الريال السعودي للبيع 4.14.

- سعر اليورو مقابل الجنيه الإسترليني للبيع 0.838.