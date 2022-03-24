أحمد داوود عن دوره في مسلسل «سوتس بالعربي»: لم أتأثر بالشخصية الأجنبية

كشف الفنان أحمد داوود كواليس مشاركته في بطولة مسلسل «سوتس بالعربي»، الذي يخوض به السباق الرمضاني القادم برفقة الفنان آسر ياسين، مشيرًا أنه عندما تعاقد على العمل لم يشاهد النسخة الأجنبية من قبل.

وقال أحمد داوود خلال لقاء له في برنامج «insider بالعربي»: «أول ما قرأت الورق ماكنتش شوفت النسخة الأصلية خالص وبعدين قرأت أول 5 أو 6 حلقات فحبيت القصة والدور جدا، وتحمست له وقولت يلا بينا».

أحمد داوود يكشف تفاصيل مشاركته في مسلسل «سوتس بالعربي»

وتابع: «بدأت أتكلم مع المنتج طارق الجنايني، وندخل في موضوع المسلسل وإننا إن شاء الله هنعمله، وبعد ما خدنا القرار خلاص إننا هنعمل سوتس، قعدت أفكر أشوف النسخة الأصلية ولا مشوفش، وقولت لا مش هشوف وهعمل الموضوع من دماغي وخلاص وبعدين قعدوا يقولوا ليا اتفرج عشان تشوف الحكاية والشخصيات، فبصيت بس عشان يكون عندي خلفية عن القصة الأصلية واتفرجت على كام حلقة من الموسم الأول بس ومكملتش».

تفاصيل شخصية أحمد داوود في «سوتس بالعربي»

يجسد الفنان أحمد داوود دور المحامي آدم منصور خلال أحداث مسلسل «سوتس بالعربي»، وهو طالب في كلية حقوق القاهرة ولكنه يفصل منها، فيبحث عن مكتب محاماة للعمل به، إذ أنه يعشق القانون والقضايا، فيوافق زين ثابت الذي يقوم بدوره الفنان آسر ياسين، على تعيينه كمساعد له في المكتب الخاص به عندما وجد لديه ذكاء عالي وقوة عالية على الملاحظة.

أبطال مسلسل «سوتس بالعربي»

مسلسل «سوتس بالعربي» بطولة: آسر ياسين، أحمد داوود، صبا مبارك، محمد شاهين، ريم مصطفى، تارا عماد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف محمد حفظي وياسر عبدالمجيد، وإخراج عصام عبدالحميد، إنتاج طارق الجنايني.