أحمد داوود لمنتقدي مسلسل «سوتس بالعربي»: «بالراحة شوية»

تجربة درامية جديدة يخوضها الفنان أحمد داوود في سباق الدراما الرمضانية 2022، وذلك من خلال المشاركة في النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الشهير «Suits»، والذي تدور أحداثه في عالم القضاء والمحاماة، ويشاركه البطولة عددًا من النجوم من بينهم آسر ياسين، وصبا مبارك بالإضافة إلى ريم مصطفى، ومحمد شاهين وتارا عماد، وإخراج مريم الأحمدي.

وردّ الفنان أحمد داوود على حالة الهجوم التي طالت صناع «سوتس بالعربي» من قبل جمهور النسخة الأصلية من المسلسل، بعد الكشف عن البوسترات الدعائية الخاصة بالعمل المقرر مشاركته في الموسم الرمضاني، قائلًا: «بالراحة شوية.. اتفرجوا الأول وبعدين قارنوا بين العملين واحكموا».

وأكّد داوود خلال لقاء مع برنامج «ET بالعربي»، أنَّ فريق عمل المسلسل كانت متوقع حالة الهجوم والانتقادات التي صاحبت الكشف عن الصور الأولى من العمل، حتى أنّهم كانوا مستعدين لها.

أحمد داوود: حالة الهجوم على المسلسل كانت متوقعة

“انقسام في الآراء و أحمد داوود لمنتقدي SUTIS بالعربي "بالراحة شوية"” @odawoodo https://t.co/nenUIhHfTA — ET بالعربي (@ETbilArabi) February 4, 2022

انتقادات لصناع «سوتس بالعربي»: «بلاش تكرهونا في المسلسل»

وطال الإعلان عن تقديم نسخة عربية من المسلسل الأمريكي الشهير انتقادات جماهيرية عديدة من قبل عشاق المسلسل، على منصات التواصل الاجتماعي، ما بين «بلاش تكرهونا في المسلسل»، و«أتعجب من عقم العقل العربي وعجزهم عن التأليف والابتكار، كل شي تقليد أفلام، أغاني، مسلسلات»، وأضاف آخر: «مستحيل توصلوا لمستوى المسلسل الأصلي».

بينما علق بعض المتابعين على اسم العمل الذي كان معرب من الأسم الأصلي، «هو المسلسل هيبقى اسمه (سوتس بالعربي) مفيش أسماء تانية؟»، «قال لك سوتس بالعربي.. متقولوا بِدل وخلاص».