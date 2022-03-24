آسر ياسين عن شخصيته في مسلسل «سوتس بالعربي»: عظيمة وجذابة

تحدّث الفنان آسر ياسين عن كواليس شخصيته في مسلسل «سوتس بالعربي» الذي يخوض به السباق الرمضاني 2022، ومن المقرر عرضه على شاشة قناة CBC، إذ يجسد شخصية «هارفي» في النسخة الأجنبية.

وقال آسر ياسين خلال لقاء في برنامج «insider بالعربي»: «شخصية هارفي جذابة جدا لأي حد، لأني بعتبره سوبر مان، ولما تيجي تعمل هارفي بتحس إنّه شخصية عظيمة، لكن أنا لما كنت بتفرج على سوتس الأجنبي حبيت أكثر شخصية روس».

آسر ياسين يكشف الصعوبات التي واجهته في مسلسل «سوتس»

أما عن الصعوبات التي واجهته خلال تجسيد الشخصية في مسلسل «سوتس بالعربي»، أوضح: «واجهتني صعوبة في فكرة إزاي الشخصية تكون قريبة من الناس وهو بعيد عنهم، لازم في الأول والآخر الشخصية الأجنبية اللي الناس بتحس إنها نجم بعيد أوي، تكون الشخصية المصرية قريبة منه».

تفاصيل شخصية آسر ياسين في مسلسل «سوتس بالعربي»

ويجسد آسر ياسين شخصية «هارفي سبيكتر» في النسخة الأجنبية، وهو محامٍ شهير يعمل في أحد أشهر مكاتب المحاماة، ويعتبر نفسه الأفضل في المدينة، كما أنّ ثقته بنفسه جعلته أكثر غرورًا.

أحداث مسلسل «سوتس»

ويحكي المسلسل قصة محاولة «آدم» ويلعب دوره أحمد داود، العمل مع «طارق» ويجسد دوره آسر ياسين، الذي يعد أحد أفضل المحاميين القانونيين في المدينة، ولا يجد صعوبة في حل القضايا التي تحتاج لنوع خاص من الخبرة القانونية، ورغم أنّ «آدم» لم يستكمل تعليمه إلا أنّه يمتلك ذاكرة قوية، لذلك عينه «طارق» مساعدا له في مكتبه للمحاماة، ويجسد الثنائي فريقًا قويًا لحل ألغاز القضايا القانونية الصعبة.