قافلة «وصل الخير» تنطلق في جميع أنحاء الجمهورية بمليون كرتونة في رمضان

أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن إنطلاق مبادرة «المليون كرتونة» في رمضان، إذ انطلقت قافلة «وصل الخير» في جميع أنحاء الجمهورية لتقديم المساعدات الغذائية للفئات الأكثر احتياجا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال خالد أحمد، رئيس قطاع اللوجيسستيات بمؤسسة حياة كريمة، في فيديو عبر صفحة حياة كريمة على الفيس بوك، إن قافلة «وصل الخير» عبارة عن مليون كرتونة رمضان، توزع على جميع الأهالي المستحقين والأكثر احتياجاً في أنحاء الجمهورية كافة، عن طريق عناصر الرصد الميداني المتواجدة بكل محافظة.

«وصل الخير» للفئات الأكثر احتياجاً

وأضاف أن المؤسسة تمكنت من رصد كافة الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، مؤكداً أن حياة كريمة، احتلت مكانة عالية على المستوى الدولي: «أتوقع على المدى القريب أن نكون من أفضل المبادرات الموجودة في العالم كله، فالمبادرة تحقق أهم أهداف التنمية المستدامة على الأرض».

ومن جانبه قال أحمد أزهري، منسق بقطاع اللوجيستيات بمؤسسة حياة كريمة، إن هناك قاعدة بشرية مرتكزة على الأرض ميدانياً في جميع المحافظات، توظف طاقتها بالتعاون مع الجهات التنفيذية المتواجدة بجميع المحافظات، مشيراً إلى أن وصل الخير تتوجه إلى القرى والنجوع بناءً على البيانات المتواجدة التي عملت عليها فرق الرصد الميداني في القرى، إذ تتوجه الفرق إليهم مباشرة، سواء في الصعيد أو باقي المحافظات.

«حياة كريمة» تستهدف 57 مليون مواطن

وأوضح محمود سلامة، عضو قطاع اللوجيستيات بمؤسسة حياة كريمة، أن المبادرة تستهدف جذب الشركاء من جميع مراكز وقرى محافظات الجمهورية، سواء الأشخاص أو الجمعات الأهلية، في المرحلتين الأولى أو الثانية، المقرر إنطلاقا خلال يوليو المقبل، موضحاً أن المبادرة يتم تقسيمها إلى 3 مراحل، مستهدفة 57 مليون مواطن مصري من سكان القرى والمراكز الأكثر احتياجاً.