قافلة طبية لجامعة كفر الشيخ في «منية المرشد» ضمن حياة كريمة

نظمت إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب، بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة كفر الشيخ، قافلة طبية وتوعوية لأهالي قرية «منية المرشد»، التابعة لمركز مطوبس، وعدد من القرى المجاورة، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري.

تم تنظيم القافلة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،.

أساتذة الطب والأسنان والتمريض يشاركون في القافلة

شارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب والأسنان والتمريض، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب، وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفر الشيخ.

كما شارك عدد من المتطوعين بصندوق مكافحة الإدمان وعلاج الإدمان والتعاطي، في أنشطة توعية المواطنين بأخطار التدخين والإ دمان، بمشاركة إدارة محو الأمية وتعليم الكبار بمركز مطوبس.

القوافل الطبية تقدم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور عبد الرازق دسوقي، إن تنظيم القوافل الطبية والتوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، واستمراراً لجهود الجامعة في المشاركة المجتمعية، وتوفير مزيد من الخدمات الطبية لأهالي المحافظة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.

الكشف الطبي على 1711 حالة بقرية «منية المرشد»

وأضاف أن القافلة الطبية أجرت الكشف الطبي على 1711 حالة من أبناء قرية «منية المرشد» والقرى المجاورة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة حياه كريمة، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

وأشرف على القافلة ميدانياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، نافع حمادة، وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، والدكتور صفوة شلبي، مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، وفريق العمل بالإدارة، الذي ضم كلاً من حازم عياد، وأمل عبد الرحمن، وأحمد عبد الله، ومحمد صلاح.