تفاصيل مساعدات بريطانيا لأوكرانيا.. 6 آلاف صاروخ و 25 مليون أسترليني

استعرضت صحيفة «الجارديان»، البريطانية، صباح اليوم، ملخصا لأهم تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، هذا الصباح قبل اجتماع حلف شمال الأطلسي «الناتو»، الطارئ في بروكسل، مشيرة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تجاوز بالفعل خطًا أحمر ويستحق أن تكون هناك ردة فعل غربية شديدة ضده.

ويأتي الاجتماع تزامنا مع دخول حرب روسيا وأوكرانيا أسبوعها الخامس، والتي بدأت في 24 فبراير الماضي، واستهل الأسبوع الخامس بإعلان روسيا سيطرتها على مدينة «إيزيم» الواقعة ضمن نطاق «خاركيف».

ولفت «جونسون»، إلى ضرورة إرسال الحلفاء أسلحة جديدة إلى أوكرانيا وتوسيع القيود على المدفوعات الدولية واستهداف احتياطيات الذهب الروسية.

بريطانيا ستضاعف عدد الصواريخ المرسلة إلى أوكرانيا

وقال «جونسون»، إن المملكة المتحدة ستضاعف عدد الصواريخ البريطانية المرسلة إلى أوكرانيا عن طريق إرسال 6000 إضافية، وإرسال 25 مليون جنيه إسترليني إضافية إلى الجيش الأوكراني، ولفت إلى أنه سيطلب من القادة الأوروبيين زيادة المساعدة بالأسلحة لدعم كييف في مواجهة موسكو.

وفي حديثه قبل قمة الناتو ومجموعة السبع في بروكسل اليوم، قال «جونسون»، إن هناك عددًا من الخيارات لزيادة الضغط على الاقتصاد الروسي ومساعدة دفاعات أوكرانيا، والضغط أكثر على الرئيس الروسي.

جونسون»: الغرب ربما يستهدف احتياطات الذهب الروسية

وأوضح قائلا: «نحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد، ولذا هل يمكننا فعل المزيد لمنعه (بوتين) من استخدام احتياطاته من الذهب، على سبيل المثال، بالإضافة إلى احتياطاته النقدية؟».

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني، كلما زاد الضغط الذي نمارسه الآن، لا سيما على الذهب، أعتقد أنه يساعد في تقليص مدة الحرب، وبعد ذلك نحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لمنح الأوكرانيين الدعم العسكري، لافتا إلى أن الغرب قد يستهدف احتياطيات روسيا من الذهب.