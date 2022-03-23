آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.. «الناتو»: موسكو خسرت 15 ألف جندي في الحرب

تشهد آخر أخبار روسيا وأوكرانيا تطورات على مدار الساعة، وفي الساعات الأخيرة، أعلن حلف شمال الأطلسي «الناتو» استعداده لنشر أربع مجموعات قتالية جديدة في دول شرق أوروبا، لتعزيز موقفه الدفاعي، ومن المقرر أن يناقش قادة «الناتو» ذلك خلال قمتهم غدًا الخميس.

وأوضح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، ينس ستولتنبرج، أن الحلف يعتزم تعزيز الموقف الدفاعي بمجموعات قتالية في بلغاريا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا.

«الناتو» يناقش تعزيز الموقف الدفاعي للحلف

وفي حال قرر قادة الناتو خلال اجتماعهم غدًا تعزيز الموقف الدفاعي، فإن عدد مجموعات القتال المنتشرة سترتفع إلى 8 مجموعات من البلطيق إلى البحر الأسود.

وبشأن آخر أخبار روسيا وأوكرانيا، سيناقش قادة الناتو، غدًا دور الصين في الأزمة الأوكرانية، وأعرب أمين عام الناتو عن قلق دول الحلف من تقديم الصين دعمًا عسكريًا وسياسيًا لروسيا.

وأكد أمين عام الناتو أن الحلف يعمل على تعزيز الأمن في الدول الأعضاء، منوهًا بأن قوات الحلف في حالة الجاهزية الكاملة.

«الناتو»: مقتل ما بين 7 آلاف إلى 15 ألف جندي روسي

وحذرت الرئاسة الروسية «الكرملين» من نشر قوات تابعة لحلف شمال الأطلسي «الناتو» على الأراضي الأوكرانية.

كما حذر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، من توسع حلف شمال الأطلسي عسكريًا شرقًا، مؤكدًا أن ذلك يمثل تهديدًا لبلاده.

في السياق، أعلن «الناتو» مقتل ما بين 7 إلى 15 ألف جندي روسي في الحرب في أوكرانيا.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، تجهيز قائمة عقوبات انتقامية ضد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا الأربعاء، يومها الثامن والعشرين، وفرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا، على رأسها أمريكا وبريطانيا، وتجري مفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني لإيجاد حلول للأزمة ولكن لم تثمر عن نتائج حتى الآن.