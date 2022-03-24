أخبار روسيا وأوكرانيا.. موسكو تسيطر على إيزيم في الأسبوع الخامس للحرب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في نبأ عاجل قبل قليل، السيطرة الكاملة على مدينة إيزيم في مقاطعة خاركوف بشمال شرق أوكرانيا، ضمن آخر أخبار روسيا وأوكرانيا، حيث تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية للأسبوع الخامس على التوالي، وسط روايات متناقضة بين الطرفين حول الخسائر والمكاسب، في وقت تتحدث موسكو فيه عن إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أنّ الطيران الروسي أصاب 60 هدفا عسكريا في أوكرانيا خلال الليلة الماضية، وفقا لـ«روسيا اليوم».

أخبار روسيا وأوكرانيا.. الحرب تبدأ أسبوعها الخامس

ويتزامن الإعلان عن السيطرة على مدينة إيزيم مع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية التي دخلت أسبوعها الخامس منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

وقال «بوتين» في ذلك الوقت، إنّ العملية العسكرية الروسية تهدف إلى حماية سكان منطقة دونباس من الناطقين بالروسية، وذلك ضمن آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير 13 منظومة صاروخية للدفاع الجوي جنوب العاصمة كييف، وأشارت إلى قصف منشآت عسكرية أوكرانية بصواريخ بعيدة المدى الليلة الماضية.

لقاء محتمل بين بوتين وزيلنيسكي بشرط

وتحدّثت رئيس مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، عن إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الروسي ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، لكنه سيكون مشترطا بإبرام اتفاقيات أولية بين البلدين، بشأن مطالب موسكو لإنهاء الحرب.

واعتبرت المسؤولة الروسية، أنّ عقد أي لقاء بين «بوتين» و«زيلينسكي» دون أن يكون هناك اتفاق بشأن جدول أعمال ووثيقة نهائية متفق عليها بين موسكو وكييف، سيكون بلا فائدة، بحسب تصريحات لها مع التليفزيون الصيني نقلتها قناة «روسيا اليوم».

وفاة 128 طفلا أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية

وفي سياق تطورات حرب روسيا وأوكرانيا، أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، مقتل 128 طفلا وإصابة أكثر من 172 آخرين منذ بدء الحرب الروسية، فيما أعلن زعيم الانفصاليين في منطقة دونيتسك، سيطرة القوات الروسية والقوات الموالية لها على نحو 60% من مدينة ماريوبول.