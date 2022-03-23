تداعيات قرار بوتين ببيع الغاز الروسي مقابل الروبل.. انخفاض الدولار

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الروبل، اليوم الأربعاء، ووصل تحت مستوى 95 روبل، للمرة الأولى منذ 3 مارس الجاري، جاء ذلك في أعقاب القرار الذي اتخذه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، بتحويل مدفوعات صادرات الغاز الروسي لأوروبا إلى الروبل، وذلك في إطار الحرب الاقتصادية بين روسيا والغرب على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتراجع سعر صرف الدولار اليوم أمام الروبل، بنسبة 8.27% لتصبح قيمته 94.9875 روبل، وذلك للمرة الأولى منذ نحو 3 أسابيع، فيما هبط اليورو إلى مستوى 110 روبل، بحسب بيانات بورصة موسكو، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا أكثر من 10%

وضمن تداعيات قرار بيع الغاز الروسي لأوروبا بالروبل، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، خلال تعاملات الأربعاء، وتجاوز سعر الغاز الطبيعي في أوروبا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مستوى 1500 دولار لكل ألف متر مكعب، لأول مرة منذ أوائل مارس.

رئيس لجنة مجلس حماية السيادة: قرار بيع الغاز بالروبل سيعزز العملة الوطنية

وقال رئيس لجنة مجلس الاتحاد لحماية سيادة الدولة في روسيا، أندريه كليموف، إن قرار روسيا بيع الغاز لدول غير صديقة بالروبل الروسي سيعزز العملة الوطنية (الروبل) ويوسع استخدامها. وأضاف النائب الروسي: «إذا لم يرغب أحد ما بشراء الغاز بالروبل فلديه فرصة للحصول عليه من أماكن أخرى وبأسعار أخرى».

هبوط الدولار بعد قرار بيع الغاز الروسي بالروبل

وأشارت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، إلى أن هبوط سعر الدولار مقابل الروبل جاء بعد أن أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للحكومة الروسية، بتحويل مدفوعات صادرات الغاز الطبيعي من روسيا نحو أوروبا إلى الروبل بدلا من اليورو، وذلك في غضون أسبوع.

وأكد بوتين أن روسيا ستواصل الالتزام بعقود الغاز المبرمة بين روسيا والدول الأوروبية، لكن تنفيذها سيكون بالعملة الوطنية الروسية.