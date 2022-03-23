آخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا.. فتح 9 ممرات إنسانية في «ماريوبول»

يتابع العالم، تطورات حرب روسيا وأوكرانيا، التي دخلت يومها الـ28، اليوم، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب متلفز له، فجر 24 فبراير الماضي، شن عملية عسكرية ضد جارته، والهدف المعلن وقتها هو حماية المواطنين في إقليم الدونباس، من عمليات إبادة جماعية قامت بها الدولة الأوكرانية، وسط انتقادات واستنكار عالمي تبعه فرض مجموعة من العقوبات الاقتصادية على الدب الروسي.

وكانت أبرز تطورات حرب روسيا وأوكرانيا، هي الأزمة الاقتصادية التي طالت عددا كبيرا من دول العالم، وتسببت فيها حزمة العقوبات المفروضة على روسيا، ملقية بظلالها على أسعار الطاقة، وكذلك أسعار الحبوب الرئيسية نتيجة شُح كميات القمح، الذي كانت تصدره روسيا وأوكرانيا باعتبارهما من أكبر دول العالم انتاجًا وتصديرًا للقمح.

آخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا

وشهدت الأيام القليلة الماضية، عدة أحداث انعكست على تطورات حرب روسيا وأوكرانيا، كان من بينها استمرار المعارك الدائرة في عدة مدن ومحاصراتها مثل ماريوبول وإقليم الدونباس والعاصمة الأوكرانية« كييف»، إلى أن أعلنت القوات الشعبية التابعة لجمهورية الدونيستك، المنفصلة من طرف واحد عن أوكرانيا، توقف إطلاق النار والسماح بفتح 9 ممرات إنسانية، لإجلاء المدنيين المحاصرين.

وطالبت روسيا أكثر من مرة القوات الأوكرانية، بتسليم المدينة إلا أن الرئيس الأوكراني خرج معلنًا تمسكه وعدم الموافقة على التسليم.

وحول آخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا، قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، في تصريحات صحفية اليوم، إنّه يتم العمل على تقويض روسيا دوليًا وعزلها تماما للضغط عليها جرّاء حربها مع أوكرانيا، متهمًا عدة دول غربية بتشجيع الحركات القومية المتطرفة في أوكرانيا واصفاً إياهم بالنازيين الجدد.

مقتل 121 طفلاً منذ اندلاع الحرب

في الوقت نفسه أعلن المدعي العام الأوكراني، أن تطورات حرب روسيا وأوكرانيا، شهدت مقتل 121 طفلاً منذ بداية العملية العسكرية وحتى الآن.